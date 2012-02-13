نظریه امامت و امتناع سکولاریسم در تشیع

به گزارش خبرگزاری مهر، "پیچ و تاب اندیشه" به سردبیری و تهیه کنندگی سارا سلامی و اجرای امیرحسین راسخ از ساعت 23 ر.ی موج اف.ام ردیف 103.5 مگاهرتز آماده دریافت می باشد.



حجت الاسلام والمسلمین دکتر حمید پارسانیا، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و استاد حوزه و دانشگاه در این برنامه محورهایی چون تفاوت سکولاریزاسیون و سکولاریسم، حوزه رفتاری و ارادی حیات انسان، تععین حاکمیت امامان توسط خداوند و... را بررسی می کند.