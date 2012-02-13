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۲۴ بهمن ۱۳۹۰، ۹:۰۴

پارسانیا بررسی می کند/

نظریه امامت و امتناع سکولاریسم در تشیع

نظریه امامت و امتناع سکولاریسم در تشیع

برنامه "پیچ و تاب اندیشه" رادیو گفتگو با حضور دکتر پارسانیا با موضوع نظریه امامت و امتناع سکولاریسم در تشیع، روی آنتن می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، "پیچ و تاب اندیشه" به سردبیری و تهیه کنندگی سارا سلامی و اجرای امیرحسین راسخ از ساعت 23 ر.ی موج اف.ام ردیف 103.5 مگاهرتز آماده دریافت می باشد. 

حجت الاسلام والمسلمین دکتر حمید پارسانیا، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و استاد حوزه و دانشگاه در این برنامه محورهایی چون تفاوت سکولاریزاسیون و سکولاریسم، حوزه رفتاری و ارادی حیات انسان، تععین حاکمیت امامان توسط خداوند و... را بررسی می کند.
کد مطلب 1532585

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