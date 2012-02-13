"انقلاب اسلامی در بوته آزمون"؛ بررسی جنگ نرم بیست ساله و فتنه 88

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی از این کتاب آمده است: حوادث و اتفاقات قبل و بعد از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری در ایران، در تاریخ سی ساله نظام جمهوری اسلامی و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به یقین از حوادث و اتفاقاتی استثنایی و کم نظیر بوده است. برای کشوری که در طول این سه دهه و در شرایط سخت و حتی در دوران هشت ساله جنگ تحمیلی تقریباً همه ساله یک انتخابات سراسری برگزار کرده و اجازه نداده است حتی یک روز هم وقفه و تأخیری در انجام انتخابات ایجاد شود و عموم آنها به آرامی و بدون ایجاد تنش و برخورد، برگزار شده اند. آنچه که در دوران انتخابات دهم ریاست جمهوری صورت گرفت همه را شگفت زده کرد.

همچنین این کتاب به طرح این پرسش ها می پردازد که چه کسی تصور می کرد کسانی چون موسوی و کروبی که سالیان طولانی در مسئولیت های سطح بالای نظام قرار داشتند و خود بارها مجری انتخابات بودند و با سازوکار پیچیده و در عین حال مردمی آن آشنا بودند، قبل از اعلام نتیجه مدعی پیروزی گردیده و نتیجه خلاف آن را تقلب مسلم دانسته و از مردم بخواهند به خیابان ها ریخته و زمینه شورش، تخریب و تعدی به مال و جان مردم را فراهم کنند؟ چه کسی تصور می کرد که این آقایان در دام توطئه دشمنان قسم خورده انقلاب قرار گیرند و به عنوان بازیچه ای، دقیقاً برنامه ها و توصیه های دشمنان را اجرا نمایند؟ چه کسی تصور می کرد که دشمن و یا دشمنان داخلی و خارجی دست اتحاد به یکدیگر داده و همه ظرفیت و توان خود را به کار گرفته تا با استفاده از این موقعیت در اجرای پروژه انقلاب های رنگین نسبت به براندازی نظام جمهوری اسلامی، اقدام و یا حداقل به نوعی استحاله نظام دست یابند؟

نویسنده از روند تحولاتی که ذکر می کند نتیجه می گیرد: همه این پرسش ها و شگفتی ها ما را به این نقطه می رساند که آنچه اتفاق افتاد، نمی توانست حاصل یک حرکت خودجوش، ناگهانی و بدون طراحی قبلی باشد، بلکه حاصل یک برنامه ریزی درازمدت، طولانی و نتیجه کار عمیق اتاق های فکر و درهم تنیده دشمن بوده است و می طلبد که بر اساس این پیش فرض، پژوهشی عمیق و همه جانبه صورت داده تا چرایی و چگونگی این ماجرا را دریافته و در نهایت، علل ناکامی دشمنان و توفیق انقلاب اسلامی در این آزمون و عبور موفقیت آمیز از آن روشن شود.

کتاب انقلاب اسلامی در بوته آزمون: جنگ نرم بیست ساله و فتنه 88 به قلم منوچهر محمدی در 779 صفحه، 2500 نسخه، قطع رقعی و بهای 15000 تومان برای اولین بار به چاپ رسید.