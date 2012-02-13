دادگاه رژیم اسرائیل شش ماه بازداشت عزیز الدویک را تایید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری فلسطین الیوم، نمایندگان جنبش حماس در مجلس قانونگذاری فلسطین اعلام کردند که دادگاه رژیم صهیونیستی بازداشت اداری عزیز الدویک را تایید کرد.

بنا بر اعلام این نمایندگان، دادگاه رژیم صهیونیستی بدون بدون برگزاری جلسه ویژه برای بررسی این موضوع بازداشت اداری عزیز الدویک به مدت شش ماه را تایید کرده است.

وکیل الدویک در این باره اظهار داشت: دادستانی کل اسرائیل در این زمینه تعلل می کند چرا که معتقد است حضور عزیز الدویک در خارج از زندان امنیت رژیم اسرائیل را تهدید می کند.

گفتنی است نظامیان رژیم صهیونیستی اواخر دی ماه عزیز الدویک را در روستای "جبعه" حد فاصل رام الله و قدس در حالی که عازم شهر الخلیل در جنوب کرانه باختری بود ربودند.

خاطرنشان می شود عزیز الدویک سال 2006 به همراه شماری از نمایندگان پارلمانی جنبش حماس بازداشت و زندانی شده بود. رژیم صهیونیستی خرداد ماه سال جاری وی را از زندان آزاد کرد.