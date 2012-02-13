جشنواره مد و لباس فجر باعث دلگرمی بانوان ایرانی است

آرام جعفری بازیگر سینما و تلویزیون در گفتگو با مهر گفت: نخستین جشنواره مدولباس فجر اتفاق خوشایندی است که موجب رونق هنر طراحی لباس و دلگرمی بانوان و بازیگران ایرانی می شود.

وی ادامه داد: طراحان برتر این رشته با حضور در جشنواره به‌عنوان نامی برتر در حوزه مد ولباس مطرح شده و لباس هایی که آنها تولید می کنند به عنوان مدل های برتر مورد استفاده بانوان قرارمی‌گیرد.

جعفری افزود: طراحی لباس مانند رشته های دیگر یک تخصص است و باید طراحانی که تحصیلات خود را در این رشته گذرانده اند در این حوزه و به خصوص در طراحی لباس سینما و تئاتر فعالیت کنند.

این بازیگر خاطر نشان کرد: لباس‌هایی که برای پوشش بازیگران استفاده می‌شود اغلب لباس های کهنه و قدیمی هستند، این مشکل با اختصاص بودجه به طراحان با استعداد و خلق مدل هایی که رنگ های متنوع و مدل‌های اسلامی – ایرانی دارند حل می شود.

وی با اشاره به زیبایی ایده های طراحان تصریح کرد: توجه به تلفیق مدل‌های سنتی و مدرن می تواند به ایجاد طرح های بسیار زیاد کمک کند که بانوان به راحتی بتوانند لباس مورد نیاز و مطابق با سلیقه خود را انتخاب کنند.

جعفری تأکید کرد: در فیلم های کنونی اغلب اوقات هنرمندان سایر رشته های هنری به طراحی لباس مشغولند و تخصصی در این زمینه ندارند و این موضوع از اختصاص نداشتن بودجه به این بخش ناشی می‌شود که برای بازیگران موضوعی ناراحت کننده است.

این بازیگر در پایان اظهار کرد: امیدواریم جشنواره مد ولباس موجب تحول این هنر شود و کارگردانان و تهیه کنندگان به این هنرهمانطور که شایسته آن است اهمیت دهند.