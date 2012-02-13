کتاب "آیات شیطانی" و حفاظت از سلمان رشدی طراحی انگلیس است

علاء الدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، در آستانه سالگرد فرمان تاریخی حضرت امام خمینی (ره) در مورد سلمان رشدی مرتد گفت: یکی از توطئه هایی که مسبوق به سابقه تاریخی است و توسط کشورهایی مانند انگلیس انجام شده است اهانت به مقدسات و ایجاد آئین های ساختگی مانند بهائیت و وهابیت است.

وی افزود: کتاب آیات شیطانی هم که توسط فرد مرتدی نوشته شد حلقه ای است از زنجیره این گونه اقدامات که علیه مقدسات مسلمانان با هدف ایجاد شبهات و مبارزه با دین مبین اسلام و پیامبر اسلام(ص) است. به نظر می رسد این کار یک امر سازمان یافته است، به همین دلیل است که بعد از صدور فرمان تاریخی حضرت امام(ره) عملا دولت انگلیس برای این فرد خبیث هم حفاظت کاملی را برقرار کرد و هم تلاش کرد که هیچ گونه آسیبی به این فرد نرسد.

بروجردی در ادامه سخنانش تصریح کرد: فتوای حضرت امام(ره) یک فتوای تاریخی و عظیمی بود که موج گسترده ای در جهان اسلام ایجاد کرد و نشان داد که حضرت امام(ره) به چه میزان به دین و مقدسات دینی و ساحت مقدس پیامبر اعظم(ص) حساس هستند. این فتوا نگرانی گسترده ای در جبهه استکبار ایجاد کرد و عملا نه فقط این فرد خبیث بلکه کسان دیگری هم مشمول این فتوا می شدند یعنی مترجمین و ناشرین این کتاب تحت تعقیب افکار عمومی و مسلمانان جهان قرار گرفتند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: به عنوان مثال "عزیز نسین" که این کتاب را به زبان ترکی در ترکیه ترجمه کرده بود مورد نفرت مردم ترکیه قرار گرفت و این ترس و وحشت طبیعتا آثار بازدارنده ای برای کار مشابه دنبال داشته است. یکی از اهداف دشمنان اسلام که به وسیله آنها دنبال می شد این بود که قبح این مسائل از بین برود. این حرکت امام(ره) باعث شد که از خیلی از کارهای مشابه جلوگیری شود.

وی در پایان سخنانش تأکید کرد: امام(ره) فتوایشان را براساس احکام اسلامی صادر فرمودند و یک نظر شخصی نبود. این حکم یک حکم قرآنی است که طبیعتا در هر مورد دیگری که یک چنین اهانتی به ساحت مقدس پیامبر اعظم(ص) صورت گیرد حکم مشابهی صادر می شود.