تبدیل خزر توریستی به صنعتی/ لزوم رعایت مسائل زیست محیطی دریا

علی اصولی در گفتگو با خبرنگار مهر به توسعه فعالیتهای نفتی در دریای خزر اشاره کرد و افزود: هم‌ اکنون نگاه مردم به دریای خزر یک نگاه توریستی است و این فعالیتها دریچه امید و پویایی اقتصادی را به سوی هموطنان باز خواهد کرد.

وی اظهارداشت: سابقه اقدامات برای اکتشاف ذخایر نفتی و گازی در دریای خزر به بیش از 50 سال گذشته برمی ‌گردد، قبل از پیروزی انقلاب اسلامی شرکتهای مختلف اروپایی، آمریکایی، روسی و... در منطقه حضور پیدا کردند.

مدیرعامل شرکت نفت خزر گفت: شرکتهای خارجی ضمن انجام مطالعات، سه حلقه چاه در ساحل خزر که یکی از این چاهها در انزلی بود، حفر کردند، این چاهها اقتصادی نبوده و فاقد هیدروکربور تشخیص داده شد.

وی با بیان اینکه ایران مطالعات خود را از دهه 1380 شروع کرد، اظهارداشت: نتیجه مطالعات نشان می ‌داد در اعماق بین 500 تا 800 متر ساختار پتانسیل هیدرو کربوروجود دارد از این مرحله به بعد ایجاد زیرساختهای لازم برای حفاری اکتشافی که آخرین حلقه مطالعات اکتشافی است، کلید خورد.

اصولی ادامه داد: این زیرساختها شامل حوضچه فراگیر، موج ‌شکن و مهمترین نیاز احداث سکوی نیمه شناورایران امیر کبیر بود.

وی گفت: ساخت سکوی نیمه شناور جزو ملزومات فعالیتهای نفتی در دریای خزر بوده چون این دریا بسته است.

مدیرعامل شرکت نفت خزر افزود: ایران نمی ‌توانست این سکو را از کشور دیگری خریداری و حمل کند زیرا تنها کانال ورودی کشور به دریای خزر کانال ولگا - دن است، طول و عرضی زیادی که سکو نیمه شناور دارد از عرض 16 متری کانال قادر به عبور نبود.

وی اظهارداشت: این سکو و همچنین دو شناور با قدرت 16 هزاراسب بخار کاسپین های یک و دو از سوی نیروهای داخلی در حاشیه دریای خزر ساخته و زیرساختهای لازم برای عملیات حفاری اکتشافی در اعماق 728متری را فراهم کرد، به همین دلیل اکتشاف ذخایر نفتی و گازی در دریای خزر توسط ایران طولانی شد.

اصولی در خصوص مخاطرات زیست‌ محیطی نفتی در دریای خزر اشاره کرد و افزود: نوع فیزیک و جغرافیایی دریای خزر به گونه ای است که اگر مخاطرات زیست ‌محیطی در آن رخ دهد، استانهای شمالی بیشترین آسیب را با توجه به جریانات پرفشار آب‌ وهوایی دریای خزرمتحمل خواهند شد.

وی یادآورشد: با این دیدگاه عملیات اجرای این سایت با دقت بسیار زیاد و با رعایت همه جانبه مسائل زیست‌ محیطی آغازشده است.