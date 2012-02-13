به گزارش خبرنگار مهر، درصفحه‌ ها و لابه‌لای ستون‌ های روزنامه ‌های امروز دوشنبه اخبار جالب و ویژه‌ ای به چشم می خورد:

نه به آن تحریم و نه به این نام نویسی یواشکی

روزنامه کیهان در اخبار ویژه خود درخبری نوشت: در حالی که فتنه گران سبز مدعی تحریم انتخابات هستند، شبکه ضد انقلابی بالاترین از رد صلاحیت عضو شورای سیاستگذاری ستاد موسوی خبر داد. براساس این گزارش "رضا-ج" در سال 86 به خاطر نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی از سوی دادگاه انقلاب به 5 سال حبس تعزیری و جزای نقدی محکوم شده بود و در شورای سیاستگذاری موسوی عضویت داشت. طبق این گزارش، نامبرده در جریان فتنه گری سال 88، در دانشگاه آزاد به نقش آفرینی پرداخته بود. یادآور می شود فتنه گران در انتخابات مجلس نهم تاکتیک "چراغ خاموش، موتور روشن" و "نعل وارونه" (فیگور تحریم انتخابات برخلاف واقعیت حضور در آن) را پیشه کرده اند. در همین حال داریوش قنبری سخنگوی فراکسیون اقلیت (اصلاح طلب) مجلس از عملکرد شورای نگهبان در بررسی صلاحیت نامزدها تشکر کرد و آن را مثبت خواند. وی به مهر گفته است که شورای نگهبان در این دوره برخورد جناحی نداشته و برخی نامزدهای اصلاح طلب که در هیئت های اجرایی دچار مشکل شده بودند، مشکل شان حل شده است. اغلب اعضای فراکسیون اقلیت که جمعی 50 نفره را شامل می شود در انتخابات مجلس نهم نامزد شده اند. آمار نامزدهای اصلاح طلب دست کم 700 نفر عنوان شده است. محمد زارع فومنی رئیس جبهه مردمی اصلاحات نیز در گفت وگو با مهر تصریح کرده که صلاحیت 99 درصد نامزدهای این جبهه تأیید شده است.

مطهری سرلیست ائتلاف کاندیداهای مستقل سراسر کشور شد

فرهیختگان در خبری از سرلیستی علی مطهری نماینده تهران در ائتلاف کاندیداهای مستقل سراسر کشور خبر داد و نوشت: روابط عمومی ائتلاف‌ کاندیداهای مستقل سراسر کشور اعلام کرد که‏‎ ‎علی مطهری نماینده فعلی مجلس ‏شورای اسلامی برای انتخابات دوره نهم مجلس، سر‏‎ ‎لیست این ائتلاف در تهران خواهد بود‎.‌ حسین رمضانی خردمردی، دبیر شورای هماهنگی ائتلاف‏‎ ‎کاندیداهای مستقل سراسر کشور در این رابطه ‏گفت: فهرست این ائتلاف در تهران مشتمل بر‏‎ 30 ‎تن از نامزدهای مستقل و اصلح خواهد بود و بی‌تردید در ‏پی حضور آقای مطهری در سر‏‎ ‎لیستی ائتلاف، از سایر چهره‌های شاخص و سرشناس نیز در فهرست ‏نهایی بهره‌مند خواهیم‎ ‎شد.

سایتی برای حراج هدایای رئیس جمهور

روزنامه حمایت در خبری تحت این عنوان آورده است: معاون مشارکت های مردمی سازمان بهزیستی کشور از راه اندازی سایت رسمی حراج هدایای رئیس جمهور خبر داد. حسین بدخشان با اشاره به اینکه در طی سال گذشته حدود ۹ طرح برای جمع آوری کمک های مردمی در سازمان بهزیستی راه اندازی شده است، اظهار داشت: برخی از این طرح ها از سالیان گذشته اجرا می شد اما با به روز کردن آنها توانستیم بخش قابل توجهی از کمک های مردمی را افزایش دهیم. وی تصریح کرد: استفاده از خدمات مخابراتی و همچنین اینترنتی و در ادامه از خدمات بانک ها یکی از بهترین طرح هایی بوده است که سازمان بهزیستی توانسته است کمک های قابل توجهی را برای جامعه هدف خود جمع آوری کند. بدخشان ادامه داد: بر اساس آمار به دست آمده از استان های مختلف در ماه های گذشته از سال جاری کمک های مردمی رشد قابل توجهی را در بخش های مختلف حمایتی، درمانی و همچنین کمک های مردمی در بخش مسکن داشته است. معاون مشارکت های مردمی سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: به زودی سایت رسمی حراج هدایای رئیس جمهور راه اندازی می شود و متقاضیان می توانند با ورود به این سایت برای خرید هدایای رئیس جمهور اقدام کنند. وی ادامه داد: بر اساس نظرات کارشناسان هدایای اهدا شده رئیس جمهور حدود یک میلیارد تومان ارزش دارد که این هدایا پس از فروش به سازمان بهزیستی جهت هزینه کردن در بخش های مختلف و به ویژه مسکن مددجویان و معلولان واگذار خواهد شد.

شهاب الدین صدر تکذیب کرد

ملت ما در اخبار "غیر رسمی" خود به انتشار خبر رد صلاحیت شهاب الدین صدر و تکذیب این خبر از سوی او اشاره کرده و نوشته است: شهاب الدین صدر در گفتگوی تلفنی با ملت ما خبر منتشر شده در برخی از سایت ها مبنی بر رد صلاحیت خود را تکذیب کرد. خبرگزاری مهر دیروز نوشته بود: شهاب الدین صدر، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی صلاحیت نامزدهای شرکت کننده در انتخابات مجلس نهم توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شد. گفتنی است صدر بعد از قرار نگرفتن در فهرست 30 نفره جبهه متحد اصولگرایان جبهه بصیرت و بیداری را تشکیل داد. جبهه بصیرت و بیداری در روزهای گذشته با برگزاری همایشی رسما موجودیت خود را برای شرکت در انتخابات اعلام کرد.

تجلیل اصلاح طلبان از شورای نگهبان

روزنامه همشهری در خبری نوشت: سخنگوی فراکسیون اصلاح‌ طلبان مجلس عملکرد شورای نگهبان در ارتباط با اصلاح‌ طلبان به هنگام بررسی صلاحیت نامزدهای مجلس نهم را مثبت ارزیابی کرد و گفت: شورای نگهبان در این دوره انتخابات برخورد جناحی نداشته است. داریوش قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: شورای نگهبان در بررسی صلاحیت نامزدهای اصلاح‌ طلب انتخابات مجلس نهم بسیاری از مشکلاتی که هیئت‌های اجرایی برای کاندیداهای اصلاح ‌طلب درست کرده بودند را رفع کرد.

به من رای بده گوشی تلفن همراه بگیر



روزنامه شرق در ستون "مهم نیست" در خبری نوشت: یکی از نامزدهای معروف نمایندگی مجلس در یک استان مرزی در غرب کشور برای جلب نظر افراد متنفذ و ‏دارای پایگاه جذب رای به هر نفر از آنان سیم کارت و گوشی تلفن همراه هدیه می دهد‏. این نامزد انتخابات و اطرافیان وی از توان اقتصادی و مالی بالایی برخوردار هستند و به این ترفند تبلیغاتی اکتفا ‏نکرده و وعده های دیگری نظیر اشتغال یک نفر در ازای تضمین 500 رای نیز مطرح کرده اند‎.

انتقاد مطهری از عدم دسترسی به "ای میل"

شرق همچنین در خبری دیگر تحت این عنوان با اشاره به قطعی ایمیل ها آورده است: رئیس کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به قطع دسترسی کاربران به پست الکترونیک شخصی (ای میل) از پیگیری موضوع از طریق مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر داد. علی مطهری، نماینده شبستر گفته باید دلیل قطع پست الکترونیک شهروندان ایرانی طی چند روز اخیر از مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیگیری شود که آیا مشکلات فنی دلیل قطع ای میل هاست یا سرورهای کشورهای خدمات دهنده دچار قطعی شده اند. کمیسیون صنایع و معادن و نمایندگان عضو این کمیسیون و بنده به عنوان رئیس کمیته ارتباطات موضوع قطع ای میل را پیگیری می کنیم و تذکرات لازم را به مسئولان این وزارتخانه می دهیم.

درخواست ژاپن برای معافیت از اعمال تحریم‌های آمریکا

روزنامه دنیای اقتصاد در ستون "رویداد" خود در خبری به تلاش و درخواست ژاپن ببرای معافیت از اعمال تحریم های آمریکا علیه ایران اشاره کرده و نوشته است: نخست‌ وزیر ژاپن با تاکید بر لزوم حل دیپلماتیک مسئله هسته ‌ای ایران اعلام کرد: توکیو قصد دارد با مقامات آمریکایی ‏درباره معافیت از مجازات آمریکا علیه شرکت‌هایی که با ایران تجارت می‌کنند، مذاکره کند. خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد: یوشیهیکو نودا، نخست‌وزیر ژاپن می ‌گوید که ژاپن در تلاش برای مذاکره درباره ‏معافیت از تحریم‌های آمریکاست.‏ وی گفت: توکیو به دنبال جبران کاهش واردات نفت از ایران نیز هست. نودا اظهار کرد: ژاپن امیدوار است موسسات ‏مالی ژاپنی که با بانک مرکزی ایران تبادلات دارند استثنا واقع شوند. ژاپن برای تامین انرژی مورد نیازش به واردات ‏متکی است و حدود 9 درصد نفت خود را از طریق ایران تامین می ‌کند.

واکنش کدخدایی به سخنان لاریجانی

روزنامه ایران در ستون "دیگه چه خبر؟" در خبری نوشت: عباسعلی کدخدایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اظهارات علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در دو سخنرانی اخیر خود در صحن علنی مجلس شورای اسلامی پیرامون وظیفه شورای نگهبان در عمل به فرمایشات رهبری در رابطه با احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: شورای نگهبان همیشه معیار قانون و رعایت مقررات را برای احراز صلاحیت ها مد نظر قرار داده است. وی تاکید کرد: فرمایشات و دستورات رهبری هم در چارچوب قانون تعریف می شود و بنابراین فرمایشات معظم له مثل قانون برای ما لازم الرعایه است و ما همیشه این رویه را داشته ایم. سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اینکه امروز روز پایانی بررسی صلاحیت های نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی بود، گفت: در این دوره که امروز روز پایانی ما برای اعلام نتایج بود، حدود سه هزار و 400 نفر از ثبت نام کنندگان صلاحیت شان مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت که این رقم چیزی حدود 70 درصد ثبت نام کنندگان انتخابات مجلس شورای اسلامی است.

روسها مشتری تخم مرغ ایرانی!

روزنامه قدس در ستون "جهت اطلاع" خود در خبری نوشت: مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در گفتگویی با بیان اینکه روسها تقاضای خرید تخم مرغ ایرانی را دارند، گفته است: زمینه برای صاردات تخم مرغ مازاد بر تولید در بیرون از مرزها وجود دارد.

تصمیم مسئولان عالی قضایی برای رفع یک مشکل درباره پرداخت مهریه

در ویژه های خراسان در خبری تحت این عنوان می خوانیم: گفته می شود در یکی از جلسات اخیر دیوان عالی کشور که با حضور رئیس دیوان، حجت الاسلام اژه ای دادستان ‏کل کشور و برخی از حقوق دانان برگزار شده، موضوع رسیدگی هم زمان به دعوای اعسار (نداشتن تمکن مالی) ‏مرد در پرداخت مهریه، حین رسیدگی به درخواست زن برای دریافت آن مورد بررسی قرار گرفت و پس از مدت ‏ها اختلاف نظر در صدور حکم توسط دادگاه های سراسر کشور، رأی وحدت رویه ای صادر شد که بر اساس آن ‏رسیدگی هم زمان به درخواست های فوق امکان پذیر است‎.

حجاریان: مشکل اصلاح طلبان خوی گربه ای آنان است

روزنامه جوان در ستون "برداشت" در مطلبی آورده است: تئوریسین اصلاحات، مهمترین مشکل سازماندهی اصلاح طلبان را خوی گربه ای آنان دانسته و گفته است: فرماندهی 10 هزار گوسفند ‏راحت تر از فرماندهی 10 گربه است‏‎. سعید حجاریان طی سخنانی افزوده است، فرماندهی اصلاح طلبان به فرماندهی جمع گربه ها می ماند که هریک ‏به سویی می روند یکی از دیوار بالا می رود، یکی بالای درخت می رود، یکی می خوابد، یکی بازیگوشی می ‏کند و خلاصه آن که هیچ کس تن به خواسته فرمانده نمی دهد‏‎. گفته می شود وی اخیرا جزوه ای را که به آسیب شناسی جریان اصلاحات پرداخته به محمد خاتمی تحویل داده است. برای تهیه این جزوه تیمی شش نفره به حجاریان مشاوره داده اند.