مصرف بهینه آب کشاورزی در گیلان نیازمند رویکرد جدیدی است

علی اصغر داداش پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از ظرفیتهای استان باید در سطح نگهداری، جمع آوری و استفاده بهینه مصرف آب نهایت استفاده و در فرآیند تکمیل زیر ساختهای که در بخش کشاورزی نیاز است، گامهای موثری برداشته شود.

وی اظهارداشت: توسعه روشهای نوین آبیاری در محصولات کشاورزی، احیای آببندانها و جلوگیری از هدر رفت آب در بخش کشاورزی یک رسالت همگانی در استان است.

مدیرهماهنگی ترویج جهاد کشاورزی گیلان بر لزوم اجرای پروژههای گروهی آبیاری تحت فشار در استان تاکید کرد و گفت: این پروژهها در باغات زیتون، فندق و غیره به اجرا درآمده است.

وی افزود: در تولید برنج نیز باید از زیر ساختهای مناسبی در زمینه انتقال آب، شبکه های آبیاری نوین و بتنی، احداث شبکه های فرعی آبیاری در مناطق دور دست، انتقال مناسب و بهینه و به دوراز هدر رفت آب کمک خواهد.

داداش پوربا بیان اینکه در تولید برنج نگاه مدیریت برمصرف آب امری ضروری است، گفت: بسیاری از روشهای آبیاری مثل غرقابی برای تولید برنج نیازبه بررسی تحقیقاتی بیشتری دارد.

وی افزود: در حوزه ترویج کشاورزی امروزه از رسانه های مختلفی برای انتقال یافته ها و پیام محققانی که در عرصه های تحقیقات و پژوهش فعالیت دارند، استفاده می شود.

مدیرهماهنگی ترویج جهاد کشاورزی گیلان اظهارداشت: برگزاری دورههای آموزشی، برگزاری جشنوارههای موضوعی و محصولی، برنامه های با نگاه رسانه های دیداری و شنیداری و سایر روشها می توان در بهترین شرایط آن یافته تحقیقاتی متناسب مخاطبان را اشاعه و ترویج داد.

وی ادامه داد: جشنواره به لحاظ اینکه می تواند در یک زمان محدود طیفی از مخاطبان، تصمیم سازان و تصمیم گیران با موضوع بخش کشاورزی را با هم مرتبط کند، می تواند نقش موثری داشته باشد.

داداش پور با اعلام اینکه برگزاری جشنوارهها یکی از شیوههای ترویجی گروهی است، گفت: مهمترین اهداف برگزاری جشنوارهها ایجاد انگیزه و ترویج روشهای نو و آخرین دستاوردها، تجارب علمی و فنی در حوزه محصول و موضوع جشنواره است.

وی یادآورشد: همینطور برگزاری جشنواره یک فرصتی برای تعامل و تبادل نظر کارشناسی بین کشاورزان، کارشناسان، مروجان، محققان، ارائه دهندگان خدمات، کارگزاران و مسئولان بخش های دولتی و غیر دولتی با هدف شناسایی مشکلات و نیازهای آموزشی و ترویجی و یافتن راهکارهای مناسب اجرایی است.