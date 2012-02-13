برخورداری 89 روستای تالش از گاز طبیعی/ لزوم جذب سرمایه گذار بخش خصوصی

میرزا حسینعلی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: عملیات اجرایی گاز رسانی 40 روستا که از مصوبات سفر هیئت دولت است به انجام رسیده، 9 روستا در حال اجرا و پنج روستا در مرحله مطالعه و مناقصه است.

وی اظهار داشت: تعداد روستاهای شهرستان ضمن زیاد بودن بیشتر در مناطق صعب العبور و کوهستانی قرار دارند.

فرماندار تالش گفت: برای ارتقای شاخصهای روستایی دولت امسال یک میلیارد و 66 میلیون تومان اعتبار به این شهرستان اختصاص داده است.

وی همچنین از آغاز عملیات اجرایی کنار گذر به دلیل مشکلات ترافیکی در این شهرستان خبرداد و افزود: اگر مسیر چهار بانده پونل به آستارا به اتمام برسد و این کنارگذر ساخته نشود مشکلات متعددی برای شهروندان تالشی ایجاد خواهد شد.

حسینعلی زاده اظهارداشت: با برنامه‌ ریزیهای انجام گرفته این کنارگذر زودتر ازپروژه چهار بانده پونل به آستارا ساخته می شود.

وی در پاسخ به این پرسش که رانندگان شهرستان تالش از وضعیت نامطلوب آسفالت جادهها گلایه دارند، گفت: آسفالت شهر تالش به دلیل ساخت‌ و ساز زیاد، تردد وسایل نقلیه سنگین و باراندگی باعث ایجاد مشکل شده است.

فرماندار تالش افزود: کارخانه آسفالت شهر تالش به دلیل آلودگی زیست ‌محیطی تعطیل شده است و از طرفی خرید قیمت تمام شده قیر و آسفالت به ازای هر متر مربع خیلی بالاست بنابراین مدتی توقف نسبی در بحث اجرای آسفالت ایجاد شد.

وی عنوان کرد: در این راستا با بخش خصوصی قرارداد مشترک در خصوص ایجاد یک کارخانه آسفالت بسته شده است.

حسینعلی زاده یادآورشد: برای رفع مشکل موقتی آسفالت شهر تالش با یک کارخانه آسفالت بخش خصوصی قرارداد بسته شده تا راه اندازی کارخانه جدید، این کار انجام شود.