نقد و نظرها و گفتگو با فرهاد عابدینی کتاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد عابدینی شاعر و منتقد ادبی متولد 1321 از شاعرانی است که در اوایل دهه 40 سرودن شعر را آغاز کرد. از عابدینی تفسیرها و تحلیل‌هایی نیز درباره شعر و شاعران معاصر منتشر شده است. او علاوه بر سرودن شعر در نقد و تحلیل شعر هم فعالیت دارد. عناصری مانند تنهایی و انزوا در آثار وی هم‌سو با اضطراب‌های دهه‌های 40 و 50 است.

عابدینی از جمله شاعرانی است که نزدیکی و قرابت شعرش با مهدی اخوان‌ ثالث و نادر نادرپور مشهود است. «کوچ پرنده‌ها»، «آوردگاه»، «صدای سبز بلوط»، «چهل تاقه ابریشم»، «باران خاطره»، «پل عبور من»، «پژواک سرودن»، «لحظه‌های بی‌تابی» و «ردّ آبی» از جمله‌ آثار منتشر شده اوست. جلسات گروه ادبی شعر معاصر از نیمه نخست دهه هفتاد با گرایش‌های متفاوت نوگرایان و سنت‌گرایان به همت عابدینی برگزار می‌شود. در این کتاب به تاریخچه مختصر شکل‌گیری گروه اشاره شده است. شاید پر اهمیت‌ترین ویژگی گروه شعر معاصر را بتوان در استقلال فرهنگی و سیاسی آن جست.

عابدینی در ابتدای این کتاب در مطلبی به جای مقدمه آورده است:

اگرچه به تفنن و شرکت در مسابقه، نخستین غزلم به سال 1339 در مجله جوانان آن روزگار چاپ شده است، اما بیش از نیم قرن از آن تاریخ می‌گذرد. نیم قرنی که نه با شتاب، بل آهسته آهسته در عرصه پهناور شعر ایران و شعر امروز قدم زده‌ام و جای پایم در لحظه، لحظه‌های زندگی و سرزمینم پیداست. فروتنی و دور بودن از هیاهوهای متداول را پیشه کرده‌ام و به کار خویشتن پرداخته‌ام. خوب، پیداست که در این سال‌های دور و دراز، نشست و برخاستم با بیشتر شاعران و نویسندگان مطرح روز و آثار آنان بوده است و همین همنشینی‌ها باعث رشد و تعالی شعرهایم بوده‌اند.

بخش ابتدایی کتاب «گفت‌وگو» است که گفتگو‌های مختلف با عابدینی در رسانه‌های مختلف را دربرمی‌گیرد. گفتگوهای پونه ندائی، محمدرضا اسدزاده، مهری شاه‌حسینی، مجید توکلی، ندا انتظامی، رضا قنبری، یوسف داوودی، رضا آشفته، غلامحسین سالمی با عابدینی و در ادامه گفتگوهای مختلف با او که توسط شبکه‌های رادیویی مانند رادیو فرهنگ و رادیو بین‌المللی فرانسه انجام شده است، در این بخش از کتاب درج شده است.

بخش دوم کتاب هم «نقد و نظر» است و شامل مطالب و یادداشت‌هایی از اسدالله امرایی، رضا قنبری، منوچهر آتشی، سیروس نیرو، کامیار عابدی، محمود معتقدی، علی اکبر حریری، فرامرز سلیمانی، علیرضا صدفی، بنفشه حجازی، عبدالعلی دستغیب، عبدالرحمن مجاهدنقی و احمد کسیلا درباره آثار و اشعار عابدینی آمده است. در ادامه کتاب هم تعدادی از تصاویر و عکس‌های عابدینی منتشر شده است.

در قسمتی از این کتاب در یادداشت «پلی برای گذشتن» نگاهی به مجموعه شعر «پل عبور من»، نوشته اسدالله امرایی آمده است:

هنر در بحث شعر در جامعه بر دو قسم است. هنر رسمی دانشگاهی و هنری مقبول عام که گاهی بی‌مایه هم می‌شود. فرهاد عابدینی که شعر را از دهه چهل آغاز کرده است از نسل شاعرانی است که سر خود را گرفته و ساز خودش را می‌زند که گاهی صدایش را این سو و آن سو می‌شنویم. واقع ماجرا این است که قصد ارزش‌گذاری و کند و کاو در گوشه‌های شعر او را ندارم، چه در این مقام از من بهتران بسیارند. عابدینی چندین دفتر دارد که با «کوچ پرنده‌ها» آغاز می‌شود و به «آوردگاه» می‌رسد و «صدای سبز بلوط»‌ها را در می‌آورد و «چهل تاقه ابریشم» می‌گسترد تا «پس از باران» خاطره رنگین کمان عشق، پلی باشد برای عبور. شعر عابدینی را شاید بتوان شعر سفر نامید. من نمی‌دانم این عنوان‌ها را شاعر به عمد انتخاب کرده یا اتفاقی است اما در همه مجموعه‌هایش بار سفر بسته است. اندوه سفر در لابه‌لای شعرهای عابدینی موج می‌زند. همان خطی که از کوچ پرنده‌ها شروع کرده و ادامه داده است.

کتاب «از دیر و دور و اکنون» با 224 صفحه، شمارگان هزار نسخه و قیمت 7 هزار تومان منتشر شده است.