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۲۴ بهمن ۱۳۹۰، ۹:۴۵

مهرآبادی در گفتگو با مهر :

مسکن مهر 35 درصد ارزان‌تر از دیگر واحدها است

مسکن مهر 35 درصد ارزان‌تر از دیگر واحدها است

معاون وزیر راه و شهرسازی بابیان اینکه هزینه مسکن مهر نسبت به دیگر واحدها 35 درصد کمتر است، گفت: تاکنون بیش از 35 هزار هکتار زمین به مسکن مهر اختصاص داده شده است.

اصغر مهرآبادی در گفتگو با مهر با اشاره به کاهش هزینه خانه دار شدن در طرح مسکن مهر، اظهار داشت: آمار و ارقام مربوط به سهم هریک از عوامل موثر در تولید مسکن شامل هزینه مصالح ساختمانی، هزینه نیروی انسانی و هزینه تامین زمین نشان می دهد که بین 35 تا 55 درصد هزینه تولید مسکن مربوط به تامین زمین است.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: این نسبت در شهرهای بزرگ و متوسط به 55 درصد هم می رسد، بنابراین حذف قیمت زمین از طریق واگذاری به روش اجاره بلندمدت توانسته است هزینه تامین زمین و درنتیجه قیمت تمام شده آن را برای متقاضیان حداقل 35 درصد کاهش دهد.

وی با اشاره به راهکارهای دولت برای حمایت از تولید و عرضه مسکن، اظهار داشت:  یکی از راهکارهایی که در قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و آئین نامه اجرایی آن پیش بینی شده تکلیف کلیه وزارتخانه، موسسات و دستگاههای دولتی و همچنین شرکت متعلق به دولت مبنی بر واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود به وزارت راه و شهرسازی است.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: در این راستا تاکنون بیش از 35 هزار هکتار زمین اختصاص داده شده که اسناد مالکیت 30 هزار هکتار آن به نام این سازمان گرفته شده است و اسناد زمینهای دیگر هم در آینده دریافت می شود.

رئیس سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به کمبود زمین دربرخی از مناطق کشور، بیان کرد: با بهره گیری از طرح خود مالکین در سراسر کشور به ویژه در استانهای شمالی، خراسان رضوی و اصفهان علاوه بر تامین زمین اقدامات خوبی در تامین مسکن اقشار کم درآمد انجام می‌شود.

کد مطلب 1532605

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