ضرورتی برای توزیع مرغ منجمد وجود ندارد

حبیب اسدالله نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به افزایش شدید قیمت تمام ‌شده مرغ در چند ماه گذشته و عدم امکان تهیه آسان نهاده های تولید، مرغداران با مشکلات عدیده ‌ای مواجه شده ‌اند.

وی اظهارداشت: واحدهای کوچک و یا مرغدارانی که از بضاعت مالی مناسبی برخوردار نیستند برای تامین نقدینگی تولید و ادامه کار با مشکلات جدی مواجه هستند.

عضو هیئت مدیره اتحادیه سراسری مرغداران کشور با اشاره به افزایش قیمت مرغ طی روزهای گذشته گفت: هم اکنون قیمت تمام شده مرغ به ازای هر کیلو بیش از قیمت فعلی بازار است و ضرورتی برای توزیع مرغ منجمد با اختصاص یارانه از سوی دولت وجود ندارد چرا که این سیاست با هدف کنترل قیمت غیر واقعی کالا در بازار است.

وی افزود: در حال حاضر قیمت مرغ در بازار کمتر از مبلغ واقعی و منطقی آن است.

اسدالله نژاد یادآورشد: علیرغم تمامی مشکلاتی که بر سر راه تولید مرغ در کشور وجود دارد خوشبختانه حجم جوجه‌ ریزیها طی 15 روز گذشته نشان می ‌دهد که برای ایام عید هیچگونه مشکلی برای تامین مرغ گرم وجود ندارد و با این حجم تولید نیازی به توزیع مرغ منجمد به ویژه ازنوع خارجی آن نخواهد بود.