خزاعی: ایران آماده مذاکره است اما بر سر حقوق خود معامله نخواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدخزاعی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک در مصاحبه با رادیو ان. پی. آر آمریکا تاکید کرد: کسانی که تصور می‌کنند جمهوری اسلامی ایران با فشار و تحریم، رویکرد منطقی و اصولی خود را تغییر خواهد داد اشتباه می‌کنند، مردم ایران در طول تاریخ هیچگاه در مورد حقوق مسلم خود سازش نکرده‌اند.

سفیر و نماینده دائم کشورمان ضمن تاکید براینکه تحریم سازنده نیست، افزود: بر خلاف ادعاهای غرب، تحریم‌های جاری، مردم ایران را هدف قرار داده است و وقتی مردم ایران می‌گویند در برابر فشارها مقاومت خواهیم کرد ،این به مفهوم آن نیست که ما بدنبال رویارویی یا درگیری هستیم، بلکه مقاومت بخشی از هویت ملتی با فرهنگ است که بیش از پنج هزار سال سابقه دارد.



محمد خزاعی در خصوص مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و گروه 1+5 تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران پاسخ نامه خانم اشتون را ارسال خواهد کرد و آماده مذاکرات جدی و بدون پیش شرط است.



سفیر و نماینده دائم کشورمان در خصوص اظهارات مقامات رژیم صهیونیستی در خصوص ماهیت برنامه هسته‌ای کشورمان اضافه کرد: رژیم صهیونیستی حق اظهار نظر در مورد برنامه هسته‌ای صلح آمیز ایران را ندارد، چون خود آنها متهم ردیف اول داشتن سلاح هسته‌ای و عدم رعایت مقررات ان. پی. اتی هستند و کشورهای جهان باید به این رژیم فشار وارد بیاورند تا به ان. پی. تی بپیوندد.



وی افزود : رژیم صهیونیستی دارای سابقه طولانی اقدامات جنایتکارانه علیه مردم جهان و جامعه بشری بوده و در ترور دانشمندان هسته ای کشورمان دست دارد . از اینرو می توان این رژیم را به عنوان غده سرطانی در منطقه تلقی کرد.



محمد خزاعی همچنین در پاسخ به سئوالی در مورد برنامه احتمالی رژیم صهیونیستی برای اقدام نظامی علیه تاسیسات هسته‌ای ایران، تاکید کرد: معمولا صداهایی از جانب رژیم صهیونیستی در این رابطه به گوش می‌رسد، اما به نظر می‌رسد آنها این کار را انجام نخواهند داد. چون جمهوری اسلامی ایران کاملا قدرتمند است و توان دفاع از خود را به خوبی دارد، همچنین در صورت این اقدام، عواقب ناگواری برای آنها و احتمالا برای کسانی که به این رژیم کمک کنند ، پیش بینی می شود .



سفیر و نماینده دائم کشورمان اضافه کرد : استراتژی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر عدم حمله و یا تعدی به دیگران می باشد که بارها مقامات کشورمان ظرف سه دهه اخیر بر آن تاکید کرده اند ،اما اگر به ایران ،تاسیسات هسته ای و بطور کلی منافع ملی کشورمان تعدی شود ،یقیننا ایران مانند همه کشورهای جهان با تمامی قدرت از خود دفاع خواهد کرد .



محمد خزاعی از سفر مقامات اژانس بین المللی انرژی اتمی به کشورمان استقبال نمود و تصریح کرد :دوربینهای آژانس در مراکز هسته ای کشورمان نصب شده و فعال می باشد و جمهوری اسلامی ایران همواره همکاریهای مناسبی را با بازرسان آژانس داشته است .



وی با تاکید بر اینکه ایران به هیچ وجه بدنبال اهداف نظامی در برنامه هسته ای خود نیست و این امر از سوی مقام معظم رهبری در قالب فتوا اعلام شده است ،تصریح کرد :جمهوری اسلامی ایران نگران سلاحهای هسته ای در منطقه خاورمیانه و سایر کشورهای جهان بوده و ایران از پیشنهاد دهندگان قطعنامه خلع سلاح بین المللی است.



سفیر ونماینده دائم کشورمان در پاسخ به سئوالی در مورد بستن تنگه هرمز از سوی ایران و قطع صادرات نفت گفت : دیدگاه ایران آنست که این تنگه از ثبات و امنیت لازم برخوردار باشد و خلیج فارس آبراهی امن باشد . همچنین این اطمینان حاصل شود که انرژی از آن منطقه بصورت عادلانه ومتوازن برای همگان قابل انتقال باشد و ما نمی خواهیم از تنگه هرمز به عنوان کانالی برای در گیر شدن و جنگیدن با دیگران استفاده کنیم . مگر انکه تهدیدی متوجه ایران باشد و یا اینکه حمله ای به مواضع ایران شود ،آنوقت تمامی گزینه ها مد نظر قرار خواهد گرفت.