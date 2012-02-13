ایران :

معاون بانک مرکزی: فریب سود بالای 20 درصد را نخورید

معاون وزیر نفت: فروش بنزین آزاد ادامه می‌یابد

حراج هدایای رئیس جمهور به نفع نیازمندان

تفاهم:

از سوی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران؛ توقف فروش بنزین آزاد تکذیب شد

کاهش تعرفه‌ خودروهای هیبریدی؛ افزایش قیمت خودرو منتفی شد

از حضور فرماندهان عالی رتبه نیروهای مسلح صورت پذیرفت؛ تشییع پیکر سردار احمد سوداگر



تهران امروز:

نخستین نشانه‌ها از ناتوانی در اعمال تحریم‌های نفتی بروز یافت؛ اروپای یخ زده به دنبال گاز ایران

واکنش رسمی به اخبار کمبود دارو در کشور؛ رئیس سازمان غذا و دارو از مناسبت بودن ذخایر دارویی اطمینان داد

رهبر معظم انقلاب در دیدار اسماعیل هنیه: ایران در کنار فلسطین و مقاومت می‌ماند



جام جم :

بازار اوراق مشارکت سکه شد

رهبر معظم انقلاب: مقامت فلسطین مراقب نفوذ سازشکاران باشد

جشنواره فیلم فجر برترین‌هایش را شناخت



جوان:

اپوزیسیون روشنفکر جیره‌خوار آل ارتجاع شد

رهبر معظم انقلاب در دیدار نخست وزیر دولت قانونی فلسطین: مراقب نفوذ عناصر سازشکار به کالبد مقاومت باشید

سانسور آزاد حماسه 22 بهمن در رسانه‌های آزاد غرب!

حمایت:

رهبر معظم انقلاب: ایران در کنار مردم فلسطین خواهد بود

معاون اول قوه قضائیه خواستار شد: پرهیز نامزدها از هزینه‌های نامتعارف

جولان گرانی در بازار مسکن



خراسان:

سخنگوی فراکسیون اقلیت مجلس: عملکرد شورای نگهبان در بررسی صلاحیت اصلاح طلبان بسیار مثبت بود

برترین‌های جشنواره فیلم فجر معرفی شدند

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی راهبردی رئیس جمهور: عیدی کارمندان با حقوق بهمن پرداخت می‌شود



دنیای اقتصاد:

فعالان تجارت خارجی از تاسیس بازار آتی حمایت می‌کنند؛ استقبال از ریسک زدایی ارزی

یورو در انتظار تعیین تکلیف طرح ریاضت اقتصادی یونان

در یک نشریه دولتی بررسی شد؛ نمره به عملکرد برنامه چهارم



شرق:

هاشمی رفسنجانی روند اصلاحات را در گفتگو با شرق بازخوانی کرد؛ چهار "حسرت" آیت‌الله

جلسه کمیته مذاکره با رئیس هیئت امنا: هاشمی حکم دانشجو را امضا نکرد

کشورهای عرب از سازمان ملل خواستار شدند؛ اعزام نیروهای حافظ صلح به سوریه



فرهیختگان:

خودروسازان از نوسانات ارز طرفی نبستند؛ افزایش قیمت خودرو در تعلیق

جشنواره فیلم سی‌ام بدون معرفی بهترین فیلم به پایان رسید؛ جایزه ویژه هیئت داوران؛ "نارنجی پوش"

حمایت القاعده از ناآرامی‌های سوریه

قدس:

بازار بوی عید گرفت؛ خریدهای زودرس نوروزی با یارانه نقدی

در سکوت خبری؛ وام 25 میلیونی مسکن وتو شد

رئیس دفتر حافظت منافع ایران در قاهره: احتمال بسته شدن کانال سوئز در صورت تهدید غرب علیه کشورهای اسلامی

کیهان:

در دیدار با رهبر انقلاب مطرح شد؛ لبیک حماس به ولی‌امر مسلمین؛ هنیه: فلسطین از بحر تا نهر است

آهن ارزان شد؛ کاهش قیمت ادامه دارد

واحدهای نظامی تازه نفس عربستان رهسپار بحرین شدند

آخرین خبرها از انتخابات؛ سرلیست‌ها به زودی نهایی می‌شوند



گسترش:

تنظیم بازار عید با مشارکت 2 هزار اتحادیه صنفی

توسعه میادین 10 هزار بشکه‌ای برای بخش خصوصی

رهبر معظم انقلاب: ایران در قضیه فلسطین همواره کنار مقاومت و مردم خواهد بود



ملت ما:

ابزار جدید برای کنترل بازار ارز

غفوری فرد: احمدی‌نژاد با شبیه سازی با شهید رجایی رای آورد

لیست 20 نفره جبهه ایستادگی آماده شد

وطن امروز:

رهبر انقلاب در دیدار اسماعیل هنیه تاکید فرمودند: ایران در کنار مقاومت و مردم فلسطین

نوری مالکی: بر محاکمه هاشمی مصمم هستیم

وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد:‌ پرداخت عیدی کارمندان از هفته جاری

همشهری:

فشار برق گران روی دوش مترو

افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران

القاعده پشت انفجارهای سوریه

