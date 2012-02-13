دلایل شکل گیری جنبش تسخیر/ "لابی کراسی" بر آمریکا حاکم است

نشست بررسی اعتراضات به نظام سرمایه داری با حضور کارشناسان رسانه ای و سیاسی در خبرگزاری مهر برگزار شد. دکتر "پیروز مجتهدزاده" از کارشناسان مسائل بین المللی در لندن، "مرتضی مکی" کارشناس ارشد مسائل اروپا و "حسین نجابت" رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و انگلیس که به صورت تلفنی در این نشست شرکت کرد، از جمله این کارشناسان بودند.

پیروز مجتهدزاده درباره ماهیت اعتراضات به نظام سرمایه داری گفت: باید در ابتدا میان جنبش، اعتراض و انقلاب تفاوتی قائل شد. جنبش حرکتی است که به دنبال تغییر مفاهیم در جامعه بوده، بر اساس یک سلسله فلسفه سیاسی، اجتماعی به وجود می آید و در پی تغییر ماهوی و قانون اساسی نظام حکومتی موجود است.

وی افزود: جنبش لاجرم دراز مدت، تقریبا ابدی است و در مراحلی به حزب تبدیل می شود که آن حزب ابدی است برای رسیدن به مقاصدی که از ابتدا زمینه های فلسفی آن چیده شده است.

فعالان جنبش تسخیر در آمریکا با برپایی تظاهرات اعتراض خود را به اشکال جدید سیستم سرمایه داری و طمع کاری مالی و فساد اقتصادی ابراز می دارند و خواستار اصلاح قوانین موجود هستند. پیروز مجتهدزاده گفت: اعتراض به یک وضعیت خاص موجود است که قصد تغییر را نداشته و تنها در پی اصلاح است؛ اعتراض واکنش طبیعی انسان نسبت به ناملایمات است. این واکنش طبیعی می تواند به صورت فریاد، آه و ناله و حرکت های دسته جمعی و شعار باشد. پیروز مجتهدزاده گفت: اعتراض به یک وضعیت خاص موجود است که قصد تغییر را نداشته و تنها در پی اصلاح است؛ اعتراض واکنش طبیعی انسان نسبت به ناملایمات است. این واکنش طبیعی می تواند به صورت فریاد، آه و ناله و حرکت های دسته جمعی و شعار باشد.

وی افزود: اما در اعتراض قصد شما تغییر حکومت و رژیم و قانون اساسی نیست بلکه در پی رفع مشکل موجود فعلی هستید. این مشکل که مردم را در آمریکا و اروپا به حرکت درآورده نظام اقتصادی ویژه ای است که تحت عنوان جهانی شدن در دو دهه اخیر مطرح شده است.



این کارشناس مسائل بین المللی در لندن گفت: معترضین در آمریکا و اروپا از شغل و درآمد خود ناراضی بوده و قصد تغییر وضعیت را در کشورشان نه سطح جهان دارند اما با توجه به آنکه مشکلات مطرح عمیق و گسترده در سطح جهان است بنابراین این یک اعتراض معمولی و عادی نیست و گمان نمی کنم به این زودی ها به سرانجام مفیدی برسد چون تغییر نظام اقتصادی بسیار دشوار است.



پیروز مجتهدزاده تاکید کرد: اعتراضات در آمریکا با اعتراضات در اروپا بسیار متفاوت است چون مشکلات یکی نیست. به عنوان مثال در انگلیس مهمترین جنبه اعتراض به اعتراضات دانشجویی نسبت به مسئله شهریه و اعتراضات اتحادیه های کارگری مربوط می شود که در چند سال اخیر چشمگیر بوده است.



وی افزود: این درحالیست که در آمریکا جمعیت کثیری از مردم در پی اشغال شهرها و خیابانها هستند و بحث آنها عمومی است و می گویند سیستم جدید اقتصادی ضعفا را از بین می برد و به نفع زورگویان و اغنیا است، بنابراین می توان گفت نوع اعتراض و نوع مشکل فرق دارد و نمی توان نتیجه کلی گرفت.



مرتضی مکی نیز در این رابطه گفت: با توجه به شعارهایی که معترضین می دهند و اینکه تمام اقشار مختلف یک جامعه در آن حضور دارند می توان حرکتی را که در آمریکا آغاز شده جنبش نامید. حرکت وال استریت در سطوح مختلف جامعه آمریکا مشاهده شده و این تظاهرات در اکثر شهرهای این کشور ادامه دارد.



وی افزود: حضور بسیار فعال معترضین در شبکه های اجتماعی انگیزه و اراده آنها را برای تداوم این حرکت بیشتر می کند. از شعارهای معترضین می توان دریافت که این افراد در پی ایجاد یک نظام جدید نبوده بلکه خواستار یک نوع سرمایه داری انسانی هستند.



پیروز مجتهدزاده نیز افزود: همگانی بودن دال بر جنبش بودن نیست؛ جنبش حرکتی همگانی در جامعه است که هدف آن تغییر بنادین اصول حکومتی است و ادامه آن به حزب تبدیل می شود. اشغال کردن به هیچ وجه به معنی جنبش نیست، جنبش حرکتی است که زمینه های فلسفی برای دگرگون کردن نظام حاکم بر جامعه را داشته باشد.



وی افزود: مشکل معترضین این موضوع نیست که آیا دموکرات ها بهتر فعالیت می کنند یا جمهوریخواهان و اینکه قانون اساسی خوب کار می کند یا نه، بلکه اعتراض آنها به سیستم اقتصادی زورگویانه حاکم بر جامعه است.



این کارشناس مسائل بین المللی در لندن گفت: وال استریت یکی از مهمترین مراکز پولی و مالی در شهر نیویورک است و به همین دلیل تظاهرات معترضین علیه "طمع کاری" مالی و فساد اقتصادی آن شکل گرفته و مورد توجه رسانه های غرب قرار گرفته است.



وی افزود: اولین سوالی که به ذهن متبادر می شود این است که آیا این رویدادها با اهداف سیاسی صورت می گیرد یا نه اما واقعیت این است اعتراض و اعتصاب بخش همیشگی و دائمی پدیده دموکراتیک است، یعنی دموکراسی از تظاهرات مردم ایجاد می شود.



پیروز مجتهدزاده تاکید کرد: فعالان جنبش تسخیر در آمریکا با برپایی تظاهرات اعتراض خود را به اشکال جدید سیستم سرمایه داری و طمع کاری مالی و فساد اقتصادی ابراز می دارند و خواستار اصلاح قوانین موجود هستند.



این کارشناس مسائل بین المللی در لندن اعتراض، اعتصاب و تظاهرات را یک فرض و اصل در نظام های دموکراتیک خواند و گفت: به نظر من مدت زمان زیادی است که آمریکا به سمت لابی کراسی می رود و هر روز از مفهوم "حکومت مردم" دور و دورتر می شود.



وی افزود: البته باید میان اعتراض و انتقاد مسالمت آمیز و بلوا تفاوت قائل شد. اعتراض در چارچوب قوانین دموکراسی بوده و فرد معترض با کسب مجوز و هماهنگی پلیس به خیابانها می آید اما در آشوب و بلوا که اقدامی غیردموکراتیک بوده معترض اموال عمومی را تخریب می کند و خشونت بیش از اندازه را به همراه دارد.



پیروز مجتهدزاده گفت: نمونه هایی از این آشوب را در انگلیس می توان مثال زد که معترضین بدون کسب مجوز و در اقدامی خودسرانه به خیابانها آمده و اموال عمومی را آتش زده و غارت کرده و باعث برهم زدن نظم عمومی و اختلال در شهر شدند.



وی با اشاره به برخورد شدید پلیس با معترضین در انگلیس، اتفاقات در این کشور را بلوا خواند که به صورت غیرقانونی انجام شده که باعث تحریک نیروهای امنیتی شده بود اما نارضایتی از سیستم حکومتی آنقدر زیاد بود که مردم توجه نمی کردند اعتراض آنها قانونی است یا غیرقانونی.



پیروز مجتهدزاده گفت: البته باید به این نکته اشاره کرد که در کشورهای دموکراتیک پلیس آموزش های لازم را در برخورد با بلواگران و تحمل هجوم ها دیده است و در صورت صدمه زدن به معترضین بیش از حد انتظار قانونی از کار اخراج می شود.



این کارشناس مسائل بین المللی در لندن تاکید کرد: اما آنچه که در آمریکا در حال رخ دادن است با ناآرامی های اخیر در انگلیس تفاوت محسوسی را دارد زیرا معترضین از حق خود استفاده کرده و طی یک برنامه منظم دست به تظاهرات زدند که بخشی از دموکراسی است.

همگانی بودن دال بر جنبش بودن نیست؛ جنبش حرکتی همگانی در جامعه است که هدف آن تغییر بنادین اصول حکومتی است و ادامه آن به حزب تبدیل می شود. اشغال کردن به هیچ وجه به معنی جنبش نیست، جنبش حرکتی است که زمینه های فلسفی برای دگرگون کردن نظام حاکم بر جامعه را داشته باشد.



پیروز مجتهدزاده گفت: در دموکراسی ها هیچ جنبش و حرکتی سیاسی نیست و محصور به مطالبات خاصی است که می تواند در چشم انداز دراز مدت جنبه سیاسی به خود گیرد اما در نظام های غیر دموکراتیک هر حرکت و جنبشی اساسا سیاسی تلقی می شود مگر اینکه بتوان برای آن دلیل دیگری بیان کرد.



این کارشناس مسائل بین المللی در لندن تاکید کرد: در نظام های غیر دموکراتیک خود به خود همه چیز سیاسی تلقی می شود. حتی در برخی از نظام ها که نه دموکراتیک هستند و نه دیکتاتوری که آنها را اقتدارگرا می توانیم بخوانیم و قدرت نیمه متمرکز است، همانند جوامع غیر دموکراتیک احتمال اینکه حرکت ها به سمت سیاسی شدن سوق پیدا کنند خیلی زیاد است.



وی افزود: در این نظام ها به دلیل فرهنگ سیاسی که توسعه نیافته است، حزب نمی تواند شکل بگیرد. در حالی که حزب ضمن چارچوب دادن به خواسته های سیاسی جامعه وظیفه نظم دادن به حرکت های سیاسی و قانونمند کردن اعتراض ها را هم بر عهده دارد. وقتی حزب نتواند شکل بگیرد، دموکراسی به مفهوم کامل آن نمی تواند پا بگیرد.



پیروز مجتهدزاده گفت: اما در نظام های دموکراتیک که اعتراض امری معمولی به نظر می رسد حزب وجود دارد که در آن قدرت بین احزاب در گردش است و هدف از چنین اعتراضاتی بهبود بخشیدن به فرآیند دموکراسی است.



وی افزود: البته ناگفته نماند که فرآیند دموکراسی یک طرفه نیست و علاوه بر حکومت مردم باید با قانونمندی دموکراسی را به حاکمیت تحمیل کند.

ادامه دارد...