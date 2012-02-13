هنیه در گفتگو با مهر: راهپیمایی 22 بهمن امید پیروزی مقاومت در فلسطین را تقویت کرد

اسماعیل هنیه نخست وزیر منتخب مردم فلسطین بعد از بازدید هوایی از راهپیمایی مردم در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص راهپیمایی 22 بهمن اظهار داشت: این حضور گسترده مردم، ما را نسبت به آینده امت اسلامی و پیروزی مقاومت فلسطین امید وار می کند.

وی در ادامه ضمن ابراز اطمینان نسبت به پیروزی مسلمانان بر رژیم صهیونیستی تاکید کرد: مسمانان با وحدت کامل و با حمایت جمهوری اسلامی ایران در آینده مسجد الاقصی را آزاد خواهند کرد.



نخست وزیر منتخب مردم فلسطین همچنین خاطر نشان کرد: ما نسبت به دور نمای آزادی مسجد الاقصی امیدوار هستیم زیرا مسلمانان برای آزادی فلسطین اشغالی و تشکیل دولت فلسطین وحدت کامل دارند.



به گزارش خبر گزاری مهر، اسماعیل هنیه به عنوان مهمان ویژه مراسم 22 بهمن امسال در سخنرانی خود در تهران تاکید کرد: مقاومت و جهاد و مبارزه تنها گزینه استراتژیک امت اسلامی ماست.



وی در بخش دیگری از سخنرانی خود اظهار داشت: از میدان آزادی در تهران نیز تاکید می کنیم که هرگز رژیم صهیونیستی را به رسمیت نخواهیم شناخت و اعلام می کنیم که ملت فلسطین همچنان مقاومت خود را ادامه خواهند داد، تا اینکه سرزمین مقدس فلسطین را آزاد کند.



نخست وزیر منتخب مردم فلسطین با تاکید بر اینکه دست در دست هم در مقابل تهدیدات آمریکایی و صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران می ایستیم و گفت: ما در مقابل همه دخالت های بیگانگان در جهان عرب و جهان اسلام می ایستیم و همواره اعلام می کنیم وحدت اسلامی، وحدت اسلامی و وحدت اسلامی.



هنیه بعد از سخنرانی خود در جمع میلیونی مردم تهران با سوار شدن بر بالگرد از مسیر های راهپیمایی و خیابانهای منتهی به میدان آزادی بازدید هوایی کرد.