تصاویر تظاهرات ضد دولتی در آتن/ دود و آتش یونان را فراگرفت

پیش از تصمیم گیری پارلمان درباره اتخاذ دور جدیدی از تدابیر ریاضت طلبانه با هدف دریافت کمک مالی اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول به منظور جلوگیری از ورشکستگی، 25 هزار یونانی در برابر پارلمان تظاهرات کردند.

رسانه های یونانی از به خشونت کشیده شدن تظاهرات ضد دولتی در یونان خبر داده و اعلام کردند معترضین به سوی پلیس سنگ پرتاب کردند.

دیگر رسانه ها همچنین از به آتش کشیده شدن بانکها، سالن های سینما و فروشگاههای در یونان خبر می دهند و پلیس نیز برای متفرق کردن جمعیت از گاز اشک آور استفاده کرده است.

با این وجود پارلمان یونان صبح امروز دوشنبه با کسب اکثریت آرا طرح ادامه ریاضت اقتصادی را تصویب کرد و بر این اساس دولت موظف به اخراج 150 هزار نفر از نیروی انسانی ادارات دولتی و بخش خصوصی و کاهش 22 درصدی حقوق کارکنان دولتی و بخش خصوصی و حقوق بازنشستگی است.

همچنین دولت یونان بر اساس این طرح جدید موظف به انحلال یا ادغام بیش از 40 سازمان و نهاد دولتی و واگذاری شماری از شرکت های دولتی به بخش خصوصی است.

مذاکرات مقامات یونانی برای چند روز متوالی درباره اتخاذ دور جدیدی از اصلاحات و حفظ کمکهای مالی ۱۳۰ میلیارد یورویی (170 میلیارد دلاری) به شکست انجامیده بود اما تصویب این لایحه یونان را یک قدم به دریافت این کمک چند میلیارد یورویی منطقه یورو نزدیک تر کرد.