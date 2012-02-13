کسی که مدعی حرکت در خط امام و رهبری است نباید مردم را فریب دهد

حجت الاسلام والمسلمین حسن معلمی استاد اخلاق حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد لزوم رعایت اخلاق در انتخابات از سوی کاندیداها و طرفداران و حامیان آنها گفت: تمام انبیاء آمده اند که انسان به درجات عالی انسانی برسد و اخلاق در او زنده شود. انبیاء برای تزکیه و تهذیب نفس آمده اند و اگر حکومتی هم تشکیل دادند و قدرتی هم ایجاد کردند برای این است که انسان تربیت شود. اگر به این اصل اعتقاد داشته باشیم می تواند مبنای کار ما در همه امور ازجمله انتخابات باشد.

وی با بیان اینکه اگر در انتخابات دروغ گفته شد و یا تهمتی زده شد و یا شخصیت انسانی تخریب شد اخلاق زیر پا گذاشته می شود؛ افزود: یعنی انگار که نمایندگان مقام را برای قدرت، ریاست و ثروت و فسق و فجور می خواهند نه برای تهذیب و تزکیه نفس. یعنی اگر کسی واقعا مدعی است که در خط امام(ره) و رهبری و نظام هست و آمده است که خدمت کند و بعد ببینم که برای رسیدن به پست و مقام دیگران را تخریب و خلاف اخلاق رفتار می کند مشخص می شود دروغ می گوید و قصد فریب مردم دارد.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ادامه سخنانش اظهار داشت: کسی که واقعا آمده خدمت کند و از باب وظیفه وارد میدان شده، لزومی ندارد که کار خلاف شرع انجام دهد. برای حضور در صحنه خود را معرفی کند و از کارهایی که می خواهد انجام دهد بگوید مردم هم فکر و مشورت می کنند و در نهایت فرد اصلح را انتخاب می کنند اما برای اینکه به پست و مقام برسد دیگران را تخریب کند و اخلاق را زیر پا بگذارد و دروغ بگوید و تهمت بزند و ... مشخص است این شخص رضای خداوند مد نظر او نیست.

این محقق و نویسنده کشورمان تصریح کرد: کسی که می خواهد به هر صورت ممکن وارد مجلس شود و از هر کار ممکن و از امکاناتی که سرمایه داران به او می دهند استفاده می کند مسلما وقتی که سر کار رفت هم نمی تواند برای مردم و نظام مفید باشد. اگر کسی واقعا برای رضای خدا و خدمت مردم قدم گذاشته باشد در ابتدا باید مسائل اخلاقی و شرعی را عمل کند که در این صورت خداوند به او عزت می دهد. تلاش های ما زمانی مورد تأیید خداوند باشد برکت و عزت پیدا می کند.

معلمی یادآور شد: مردم در تشخیص انتخاب اصلح باید سابقه افراد را بدانند و با افراد مطلع مشورت کنند؛ اگر در شناخت کسی اطلاعات لازم را ندارند به افراد خبره و مورد اطمینان مراجعه کنند. مطالعه سابقه افراد و گوش دادن سخنانشان بسیار مهم است. انتخاب افراد اصلح کار مشکلی نیست چون تعداد کاندیداها زیاد است از میان آنها می توان افراد برتر را شناخت.

دبیر مجمع عالی حکمت اسلامی با تأکید بر اینکه اگر مرام نامه ای در رعایت اخلاق انتخابات نوشته شود و میان مردم و کاندیداها رواج پیدا کند اگر کسی تخلف کند بلافاصله مشخص می شود؛ تصریح کرد: منشور رعایت اخلاق در انتخابات نوشته شود تا کاندیداها و مردم و طرفداران ملزم به رعایت آن باشند اگر کسی از این حد تجاوز کرد مشخص است که به دنبال خدمت و رضای خداوند نیست بلکه جاه و مقام برایش مهم است.

این استاد اخلاق حوزه علمیه قم در پایان سخنانش گفت: اگر مردم حس کنند که دعوا بر سر قدرت است انگیزه خود را برای حضور در انتخابات از دست می دهند، و یا حداقلش این خواهد بود که بی تفاوت می شوند. حداکثرش این است که به نظام و همه چیز بدبین می شوند اما اگر بیینند که اخلاق رعایت می شود و هدف رضای خدا و خدمت به خلق باشد مردم هم استقبال می کنند. بداخلاقی های سیاسی در انگیزه مردم بسیار تأثیرگذار است.