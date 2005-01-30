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۱۱ بهمن ۱۳۸۳، ۱۹:۰۴

فيلم "مقدمه چيني" بازسازي مي شود

"فرانس رييس" كارگردان فيلم "امپراتوري" قرارداد بازسازي فيلم "مقدمه چيني" محصول سال 1949 را امضا كرد.

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر"، نسخه نخست اين اثرتوسط " رابرت وايز" جلودوربين رفت ودرقالب يك فيلم 72 دقيقه اي به  نمايش درآمد .اين اثركه به ورزش بوكس مي پرداخت با موفقيت چشمگيري مواجه شد.
شنيدهها حاكي ازاين است كه فيلمبرداري نسخه دوم ازنيمه اي ماه آوريل درلوس آنجلس ولاس وگاس آغازمي شود.
" مقدمه چيني " شرح حال مردي بوكسوربه نام "بيل تامسون " است كه علاقه بسياري به ورزش بوكس دارد وبه رغم مخالفتهاي همسرش جولي حاضرنمي شود كه خط مشي ورزشي اش را ترك كند.

کد مطلب 153262

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