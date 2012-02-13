بازنشستگی پیش از موعد با شرایط جدید از سال آینده اجرا می شود

فریدون احمدی در گفتگو با مهر گفت: هم اکنون بازنشستگی پیش از موعد با ضوابط گذشته در حال انجام است اما آنچه درخواست شده بود، افزایش حقوق و مزایا برای بازنشستگی پیش از موعد است که متاسفانه اعتبارات آن برای وزارت صنعت، معدن و تجارت هنوز پرداخت نشده است.

قائم مقام وزیر صنعت معدن و تجارت افزود: این وزارتخانه در بودجه سال آینده احکامی را برای تامین منابع مالی مورد نیاز بازنشستگی پیش از موعد کارکنان لحاظ کرده است که امیدواریم به تصویب برسد.

وی تصریح کرد: بر اساس بودجه سال 91 کل کشور و در صورت تصویب، وزارت صنعت معدن و تجارت اجازه خواهد یافت از محل فروش اموال و دارایی های این وزارتخانه منابع مورد نیاز برای پرداخت مزایای کارمندان در بازنشستگی پیش از موعد را تامین کند.

احمدی اظهار داشت: به نظر نمی رسد بازنشستگی پیش از موعد با شرایط جدید، در سال جاری عملیاتی شود و اجرای آن به سال آینده موکول خواهد شد.