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۲۴ بهمن ۱۳۹۰، ۹:۳۳

احمدی در گفتگو با مهر:

بازنشستگی پیش از موعد با شرایط جدید از سال آینده اجرا می شود

بازنشستگی پیش از موعد با شرایط جدید از سال آینده اجرا می شود

قائم مقام وزیر صنعت معدن و تجارت گفت: بازنشستگی پیش از موعد کارمندان با شرایط حقوق و مزایای جدید از سال آینده عملیاتی می‌شود.

فریدون احمدی در گفتگو با مهر گفت: هم اکنون بازنشستگی پیش از موعد با ضوابط گذشته در حال انجام است اما آنچه درخواست شده بود، افزایش حقوق و مزایا برای بازنشستگی پیش از موعد است که متاسفانه اعتبارات آن برای وزارت صنعت، معدن و تجارت هنوز پرداخت نشده است.

قائم مقام وزیر صنعت معدن و تجارت افزود: این وزارتخانه در بودجه سال آینده احکامی را برای تامین منابع مالی مورد نیاز بازنشستگی پیش از موعد کارکنان لحاظ کرده است که امیدواریم به تصویب برسد.

وی تصریح کرد: بر اساس بودجه سال 91 کل کشور و در صورت تصویب، وزارت صنعت معدن و تجارت اجازه خواهد یافت از محل فروش اموال و دارایی های این وزارتخانه منابع مورد نیاز برای پرداخت مزایای کارمندان در بازنشستگی پیش از موعد را تامین کند.

احمدی اظهار داشت: به نظر نمی رسد بازنشستگی پیش از موعد با شرایط جدید، در سال جاری عملیاتی شود و اجرای آن به سال آینده موکول خواهد شد.

کد مطلب 1532623

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