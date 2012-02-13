درگیری شدید پلیس با معترضین در منامه/ بازداشت یک فعال حقوقی زن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نیروهای امنیتی بحرین عصر روز گذشته اعتراضات مردمی در منامه را در آستانه نخستین سالروز آغاز قیام این کشور به شدت سرکوب کردند.

بنا بر اعلام شاهدان عینی، نیروهای امنیتی رژیم آل خلیفه از بمب های صوتی و گاز اشک آور برای متفرق کردن تظاهرات کنندگان در مناطق مختلف منامه استفاده می کردند. معترضین سعی داشتند در میدان سابق اللولو محل اعتراضات اولیه علیه رژیم آل خلیفه تجمع کنند.

در همین راستا جمعیت الوفاق بزرگترین اپوزسیون شیعه اعلام کرد که نیروهای امنیتی شماری از مناطق و روستاهای اطراف منامه را در آستانه یکسالگی قیام بحرین محاصره کرده اند.

اعضای جمعیت مذکور همچنین از بازداشت گسترده معترضین توسط نیروهای امنیتی طی 24 ساعت گذشته خبر دادند.

خبرگزاری آلمان نیز گزارش داد که مسئولان بحرین "زینب الخواجه" فعال حقوقی را در جریان درگیری نیروهای پلیس و معترضین بازداشت کردند.

زینب الخواجه در دسامبر 2011 به دلیل مشارکت در اعتراضات مردمی در شمال منامه به مدت یک هفته بازداشت شده بود.

نیروهای امنیتی آل خلیفه از آغاز قیام مردمی بحرین طی یک سال گذشته بیش از 60 نفر را به شهادت رسانده اند که 4 تن از این افراد بر اثر شکنجه در زندان شهید شده اند.