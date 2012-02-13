همگرایی هویتی اروپا ماهیتی سیاسی دارد

دکتر متیو کرامر استاد فلسفه سیاسی و فلسفه حقوق دانشگاه کمبریج و مدیر برنامه فلسفه سیاسی و فلسفه حقوق در این دانشگاه در خصوص چالشهای هویتی اتحادیه اروپا و اینکه آیا هویتهای منطقه ای چالشی برای هویتهای ملی در این اتحادیه خواهد بود به خبرنگار مهر گفت: هویت اروپایی و احساس تعلق به اروپا در همه جای قاره اروپا به یکسان نیست.

وی افزود: به عبارت دیگر در برخی کشورهای اروپایی این احساس تعلق ضعیف است. برای نمونه در انگلستان که من در آن زندگی می‌کنم احساس تعلق به اروپا و هویت اروپایی ضعیف است.

مؤلف "نظریه حقوق، نظریه سیاسی و شالوده شکنی" یادآور شد: از سوی دیگر همه کشورهای اروپایی شرکای تجاری بزرگ انگلستان به شمار می‌روند. انگلستان البته مراودات فرهنگی با کشورهای اروپایی دارد و توریستهای زیادی نیز از کشورهای اروپایی از این کشور بازدید می‌کنند.

وی تصریح کرد: ولی آنچه در مجموع در مورد انگلستان می‌توان گفت این است که احساس و تعلق هویتی آنها بیشتر با آمریکای شمالی است تا اروپا. به عبارت دیگر تعلق هویتی آنها فراآتلانتیکی است تا اروپایی.

مؤلف "محل تلاقی اخلاق و حقوق" تأکید کرد: زبان نیز یکی از عوامل این همگرایی به شمار می‌رود. اما برای نمونه در کشور اسکاتلند، هویت اروپایی و احساس تعلق به اروپا قوی است. در این کشور همچنین نوعی احساس ضدانگلیسی وجود دارد.

وی در ادامه افزود: از سوی دیگر نوعی احساس منفی نسبت به هویت اروپایی در جاهای مختلف اروپا وجود دارد. کشورهای کوچکی چون هلند و بلژیک به تعهدات اروپایی خود پایبندی زیادی دارند و احساس تعلق بسیاری به هویت اروپایی خود دارند.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: یکی از دلایل این موضوع این است که آنها از فرانسه و آلمان هراس دارند. به عبارت دیگر تعلق به اتحادیه اروپا می‌تواند آنها را از خطر کشورهای بزرگتر در امان دارد.

کرامر در ادامه یادآور شد: همچنین بسیاری از کشورهای شرق اروپا احساس تعلق زیادی به اتحادیه اروپا و هویت اروپایی خود دارند. علت این موضوع این است که این اتحادیه آنها را از خطرهای ناشی از روسیه از جانب شرق در امان می دارد و حمایت می‌کند.

وی با اشاره به اینکه اروپا دارای دستاورهای فرهنگی زیادی نیز بوده است، گفت: همچنین آنها دارای دستاوردهای سیاسی نیز بوده‌اند. باید توجه داشت که مشکلات اقتصادی اخیر باعث نخواهد شد که آنها دستاوردهای فرهنگی خود را فراموش کنند.

فیلسوف سیاسی معاصر در پایان تصریح کرد: اما باید توجه داشت که اروپا در آینده به سمت هیچ نوع همگرایی سیاسی پیش نخواهد رفت.