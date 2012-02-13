پرداخت 658 میلیارد ریال سود سهام عدالت به خوزستانیها

عبدالقاسم غوابش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار افزود: مجموع معرفی شدگان سهام عدالت در خوزستان در مجموع دو میلیون و 764 هزار و 998 نفر بودند که این تعداد در چهار مرحله ثبت نام و معرفی شدند.

وی با بیان اینکه در مرحله اول از افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و ایثارگران ثبت نام به عمل آمد، افزود: در این مرحله 506 هزار و 497 نفر ثبت نام کردند.



غوابش ادامه داد: در مرحله دوم 946 هزار و 122 نفر از روستائیان و عشایر و در مرحله سوم نیز 791 هزار و 958 نفر از کارکنان و بازنشستگان دستگاه های دولتی ثبت نام شدند. همچنین در مرحله چهارم که مختص ایثارگران و خانواده شهدا بود، 98 هزار و 984 نفر معرفی شدند.



وی با بیان اینکه از مجموع ثبت نام شدگان برای سهام عدالت تعداد یک میلیون و 189 هزار و 941 نفر برای دریافت سود معرفی شدند، گفت: رقم سود این افراد 680 هزار میلیارد ریال است که تا کنون 658 میلیارد ریال پرداخت شده است.



معاون اقتصادی سازمان دارایی استان خوزستان با اشاره به اینکه 49 هزار نفر تاکنون سود سهام عدالت خود را دریافت نکرده اند، افزود: عدم دریافت سود به دلایل مختلف بوده اما از مهمترین دلیل عدم مراجعه افراد به تعاونیها بوده است.