سیدمصطفی ابطحی، قائم مقام موسسه فرهنگی اکو در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برخی فعالیتهای آموزشی موسسه متبوعش در ماههای اخیر گفت: خوشبختانه چندی پیش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با درخواست ما مبنی بر تاسیس دو رشته «روابط عمومی در امور فرهنگی» و «توریسم» موافقت کرد.
وی افزود: گستره پذیرش دانشجو در این رشتهها همه 10 کشور عضو اکو است و از همین ترم (بهاره) اقدام به پذیرش دانشجو کرده است.
قائم مقام موسسه فرهنگی اکو بدون اعلام تعداد دانشجویانی که در این دو رشته پذیرش میشوند، درباره هیئت علمی مورد نیاز برای آنها گفت: استادان و اعضای هیئت علمی برای تدریس این رشتهها تامین شده و موسسه فرهنگی اکو از این نظر مشکلی ندارد.
ابطحی با اشاره به ظرفیتهای ایران در حوزه صنعت چاپ از تلاش موسسه فرهنگی اکو برای راهاندازی دانشکده چاپ و بستهبندی با محوریت ایران خبر داد و اضافه کرد: این ظرفیت در موسسه فرهنگی اکو وجود دارد و با توجه به ظرفیتهای خراسان رضوی در این حوزه، ترجیح ما این است که این دانشکده در مشهد ایجاد شود.
وی همچنین با تاکید بر لزوم حمایت استانداری خراسان رضوی از ایده تاسیس این دانشکده که حوزه پوشش آن منطقه اکو است، از ارائه درخواست رسمی برای تاسیس این دانشکده در آینده نزدیک به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارائه شود.
قائم مقام موسسه فرهنگی اکو تاکید کرد: ما باید نیاز کشورهای عضو اکو را در این زمینه شناسایی کنیم و در این راستا گامهای نهایی برای ایجاد بانک اطلاعات چاپ این حوزه برداشته شده و قصد داریم با همکاری فعالان این حوزه در تمام کشورهای عضو اکو اقدام به تهیه کتب درسی با موضوع صنعت چاپ و بستهبندی بکنیم.
سیدمصطفی ابطحی همچنین با اشاره به برگزاری نسبتاً مطلوب دومین نمایشگاه بینالمللی چاپ و بستهبندی کشورهای عضو اکو در روزهای اخیر در مشهد مقدس، گفت: ما پیشنهاد دادهایم این نمایشگاه گردشی برگزار شود؛ به این معنی که هر دوره نمایشگاه پکو در یکی از کشورهای عضو اکو برپا شود.
وی احتمال میزبانی ترکیه را برای سومین دوره نمایشگاه بینالمللی چاپ و بستهبندی را زیاد ارزیابی کرد.
ایران تاکنون میزبان هر دو دوره نمایشگاه بینالمللی صنعت چاپ و بستهبندی کشورهای عضو اکو (پکو) بوده است.
