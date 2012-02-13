رکابزنان ملی پوش ایران از کسب مدال بازماندند

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه این رقابتها که در ورزشگاه چراس شهر کوالالامپور در جریان است، در ماده اومنیوم و در رده سنی بزرگسالان "حسین ناطقی"در مجموع 6 ماده (حذفی ،تعقیبی تیمی، متحرک، امتیازی، اسکرچ و یک کیلومتر تایم تریل)، با اختلاف یک امتیازمقام چهارم این مسابقات را از آن خود کرد.

همچنین در ماده کایرین و در رده سنی بزرگسالان نیز" محمد و محمود پراش" رده های ششم و هفتم و در رده سنی جوانان همین ماده "میلاد ابراهیم زاده" دیگر رکابزن تیم ملی دوچرخه سواری کشورمان در مکان پنجم قرار گرفت.

این مسابقات از روز سه شنبه 25 بهمن ماه در شهر کوالالامپور و در مواد تایم تریل و جاده پیگیری خواهد شد.

دوچرخه سواران کشورمان پس از استراحت در روز دوشنبه ، از روز سه شنبه در رقابت های مواد جاده رکاب می زنند.

دراین دوره از مسابقات که از چهارشنبه 19 بهمن ماه به مدت 11 روز در شهر کوالالامپور کشور مالزی در حال برگزاری است، 12 رکابزن مرد و 9 دوچرخه سوار زن تیم ملی کشورمان را همراهی می کنند.

تیم ملی ایران به سرپرستی موسی اربطی در این مسابقات حضور یافته است و مربیگری جوانان در بخش آقایان و خانم ها بر عهده "رسول هاشم کندی" است و "محمد ابو حیدری" نیز مربیگری تیم سرعت آقایان و بانوان را بر عهده دارد و سرمربی تیم های ملی کشورمان را "مارکوس نیگل" از آلمان بعهده دارد.

