کارون نورباران شد/ نورپردازی پلهای اهواز

به گزارش خبرنگار مهر، واقعیت این است که به علت هشت سال جنگ تحمیلی اهواز و سایر شهرهای استان خوزستان در بخش عمران شهری و ساخت و ساز از عقب ماندگی فراوانی در مقایسه با سایر شهرها برخوردار شدند به گونه ای که هرج و مرج بصری و ساختمانی در کالبد شهری اغلب شهرهای استان خوزستان به خصوص شهرستان اهواز به عنوان مرکز استان دیده می شود.

بعد از پایان جنگ نیز وضع شهرهای استان خوزستان به علت سو مدیریتهای صورت گرفته تغییر چندانی که نکرد هیچ و به علت افزایش جمعیت و گسترش ساخت و سازهای بعضا بی مجوز و بی قاعده، شهرهای استان روز به روز به سمت از هم گسیختگی پیش رفتند که البته این وضع همچنان ادامه دارد.



در کنار تمام این موارد شهرهای استان خوزستان همواره از زیبایی بی بهره بودند زیرا اصولا کسی به فکر ایجاد این کار نبود و شهرداریهای استان غالبا در فکر تامین حقوق نیروی انسانی، رنگ زدن جداول، جمع آوری زباله و رایزنی برای حفظ سمت خود بودند و دیگر مجالی برای ایجاد فضایی توام با زیبایی نبود به خصوص اینکه وجود رودخانه کارون که از وسط اغلب شهرهای استان خوزستان می گذشت نیز مورد بی توجهی قرار گرفته بود.

نورپردازی پل روگذر پیچ استادیوم



خوشبختانه در اهواز در یکسال گذشته حرکتهای خوبی برای استفاده از ظرفیت رودخانه کارون به خصوص در بخش پل های آن صورت گرفته و هر چند مدت خبری از اجرای پروژه زیباسازی روی این رودخانه به گوش می رسید و اکنون وضع به گونه ای است که در اغلب پلهای این رودخانه نورپردازیهای مناسبی صورت گرفته که چشم هر بیننده ای را متوجه خود می کند.



در این میان نورپردازی پل غدیر اهواز که البته نام های دیگر همانند پل هشتم یا پل کابلی نیز دارد به طرز زیبایی در روزهای اخیر انجام شده و این پل که قرار بود در دهه فجر با حضور رئیس جمهور افتتاح شود هم اکنون با وجود عدم بهره برداری از نورپردازی زیبایی برخوردار شده و مردم بعد از سالها که تنها اسکلتی از این پل را می دیدند اکنون نمایی زیبایی از این پل که از آن به عنوان بزرگترین پل کابلی خارومیانه یاد می شود را شاهد هستند.



این پل که طولانی ترین پل کابلی کشور و خاورمیانه محسوب می شود توسط شهرداری اهواز برای تسهیل عبور و مرور درون شهری احداث و همزمان رنگ آمیزی و نورپردازی آن نیز به پایان رسید و شهروندان اهوازی این روزها شاهد نمادی زیبا بر روی رودخانه کارون هستند.

نورپردازی پل علی ابن مهزیار به صورت آبشار



پیش بینی می شود بهره برداری و نورپردازی این پل و سایر پل های کلانشهر اهواز می تواند باعث جذب گردشگران داخلی و خارجی شود.



محور اصلی پل عظیم قوس دار و کابلی اهواز که در واقع پل هشتم اهواز است در نزدیکی هسته مرکزی شهر اهواز، در غرب رودخانه کارون و در منطقه امانیه قرار دارد. این پل دارای طول یک هزار و 14 متر طول است که به موجب وجود این ویژگی به طولانی ترین پل خاورمیانه ملقب شده است.

نورپردازی پل غدیر اهواز



این پل دارای دو رمپ گروهی شرقی و غربی به طول 372 متر، عرشه بتنی پل 325 متر، عرض کل پل 20 متر و 60 سانتی متر و عرض باند سواره رو 13 متر و 60 سانتی متر است. این پل در مراحل مختلف 30 هزار تن بتن ریزی شده است. برای نصب عرشه فلزی پل از پنج فروند جرثقیل و تجهیزات مدرن دریایی استفاده شده که رکورد بسیار بالایی را مهندسان بومی در سطح خاورمیانه برجای گذاشته اند.



مقدار کلی کابلهای نگهدارنده پل هشتم به میزان ۲۴۰ تن بوده و برنامه نصب آن در قالب ۳۲ ردیف به صورت جفت در طرفین پایه های پل اجرا شد و در هر طرف پایلون هشت ردیف کابل قرار می‌گیرد به طوری که در هر پایه دو کابل به عنوان نگهدارنده در نصب شد. این پروژه حدود 34 میلیارد تومان هزینه در بر داشته است.



نورپردازی پل سفید اهواز

در همین خصوص مدیر عامل سازمان زیباسازی شهرداری اهواز گفت: با دستور شهردار اهواز، نورپردازی پل هشتم قبل از افتتاح رسمی این پل انجام شد.



ارسلان شهنی افزود: از آنجایی که سازه این پل از نوع خاصی است، سعی کردیم در نورپردازی از رنگ سفید استفاده کنیم. چون این رنگ هم برجلوه پل در شب می افزاید و هم نمای معماری آن بر حرکت بالارونده پایه های پل و کابلها در شب را برجسته می کند.

نورپردازی پل پنجم اهواز



وی همچنین در خصوص تجهیزات نورپردازی پل هشتم تصریح کرد: برای نورپردازی پل هشتم حدود 96 عدد پروژکتور با کیفیت بالا از شرکت تکلومن خریداری شد که جزو مدرن ترین نورافکن های موجود دنیا به شمار می روند. این پروژکتورها تک لنز 600 وات با زاویه تابش متغیر از هفت تا 31 درجه و 150 متر پرتاب نورمفید هستند.



شهنی افزود: برای نورپردازی پل هشتم، 9 هزار متر کابل داخل پل به همراه دو تابلوی راه انداز و دو تابلوی فشار ضعیف در دو سوی پل نصب شده که بر این اساس نمای پل به دلیل ارتفاع از پل چهارم و پنجم، کاملا دیده می شود و انعکاس آن در رودخانه کارون باعث جلوه زیبایی در شب می شود.

نورپردازی پل غدیر اهواز



مدیرعامل سازمان زیبا سازی شهرداری اهواز همچنین ادامه داد: تمرکز سازمان بر زیباسازی رودخانه کارون و نورپردازی پلهای چهارم، پنجم، هشتم و پل پیچ استادیوم است که با نورپردازی پنج تا از جزایر رودخانه کارون، امیدواریم تا عید نوروز، فضای زیبایی را برای بازدید شهروندان و میهمانان نوروزی فراهم کنیم.



شهنی گفت: عبور رودخانه کارون از مرکز شهر، پتانسیلی برای کارهایی مانند نورپردازی، آب نماهای رودخانه ای و استفاده بهینه از جزایر ایجاد کرده که موجب ارتقای کیفیت فضای ساحلی روخانه کارون حدفاصل پل هفتم تا پل پنجم و خلق شاهکار رنگ و نور در اهواز می شود.



وی گفت: پل هشتم الگوی نورپردازی است که توسط کارشناسان ایرانی صورت گرفته است.



----------------------------------

عکس: میلاد معصومی