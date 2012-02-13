ارتفاع برف در کردکوی به 3.6 متر رسید

ایرج حیدریان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این مقدار برف در حالی به ثبت رسیده است که وضعیت ریزش برف این ایستگاه در مدت مشابه پارسال، 142 سانتی متر بوده است.

وی اظهار داشت: آمار به ثبت رسیده ریزش برف ایستگاه درازنو در دی ماه امسال نیز 93 سانتی متر بود این عدد در مقایسه با مدت مشابه پارسال که 97 سانتی متر بود کاهش 4 سانتی متری را نشان می دهد.

حیدریان عنوان کرد: همچنین در روزهای سیزدهم و چهاردهم بهمن ماه امسال به ترتیب با 75 و 80 سانتی متر برف بیشترین ریزش برف ایستگاه دراز نو را در این ماه به خود اختصاص دادند.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان با اعلام انجام عملیات برف سنجی در این ایستگاه در تاریخ یازدهم بهمن ماه سالجاری ، اظهار داشت: حجم معینی از توده برف از ایستگاه دراز نو برداشت و ذوب شد و چگالی 19.6 درصدی در ارتفاع 2 هزار و 200 متر از سطح دریا در این ایستگاه به ثبت رسیده است.

حیدریان گفت: ایستگاه درازنو به عنوان ایستگاه شاخص برف سنجی استان گلستان است که از سال 1385 عملیات میدانی برف سنجی توسط شرکت آب منطقه ای گلستان در ایستگاه مذکور انجام می شود.