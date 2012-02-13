هفتمین مورد اهداء عضو در دفتر نیکوکاری استان قزوین ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، یک کودک هشت ساله نام خود را در فهرست بزرگان نیکوکار قزوینی به ثبت رساند.

با اهداء اعضاء مرحوم محمد حسین فلاح، هشت ساله، که به علت عارضه مغزی دچار مرگ مغزی شده بود هفتمین مورد اهداء عضو در دفتر نیکوکاری مردم استان قزوین ثبت شد.

دکتر بهزاد میرزا زاده رئیس اداره نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت:در سال گذشته تنها یک مورد اهداء عضو در استان صورت گرفت در حالی که از ابتدای سال جاری( شش ماهه دوم) تاکنون هفت نفر در استان در این کار خداپسندانه شرکت کردند و زندگی دیگران را نجات دادند.

وی افزود: کبد، کلیه ها و دریچه های قلب اهدایی از سوی این کودک، به سه بیمار جان دوباره بخشید.

این پزشک یادآورشد:همچنین یک فرد قزوینی امسال در تهران اعضاء بدن خود را برای نجات جان دیگران اهداء کرده است.

وی گفت: محمد صالح شیرخوانی فرزند ابوذر47 ساله روز گذشته در اثر تصادف جان باخت که اعضاء بدن این فرد شامل کبد، کلیه و دریجه های قلبی وی به سه نفر حیات بخشید.

میرزا زاده افزود: با احتساب این فرد تعداد افراد اهداء کننده به هشت نفر می رسد که البته نام این نیکوکار در تهران ثبت شده است.

پیوند اعضاء در تهران

میرزازاده بیان کرد: به دلیل محدودیت جراحی های پیوندی در استان و گران بودن تجهیزات پزشکی برای این پیوند و نیز وجود نیروهای متخصص خاص معمولا راه اندازی بخش پیوند در استانها مقرون به صرفه نیست و در چند مرکز محدود در سراسر کشور انجام می شود.

رئیس اداره نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین یادآورشد: پیوند اعضای نیکوکاران قزوینی در بیمارستان امام خمینی(ره) تهران صورت می گیرد اما در صورت افزایش تعداد نیکوکاران و پیوندها امکان راه اندازی این بخش در استان قزوین وجود دارد.

وی از گسترش فرهنگ اهداء عضو در کشور خبرداد و تصریح کرد: به نظر می رسد در میان افراد ساکن در مناطق شمالی کشور این فرهنگ بیشتر جا افتاده زیرا اکثر اهداء کنندگان از این خطه هستند و معمولا شمالیها به راحتی با اهداء عضو خود و وابستگانشان موافقت می کنند و این فرهنگ نهادینه شده است.

میرزا زاده نقش رسانه ها در ترویج فرهنگ اهداء عضو را بسیار موثر دانست و خواستار همکاری رسانه های گروهی بویژه صداوسیما برای انعکاس پیامدهای انسانی و اخلاقی نجات جان بیماران شد.