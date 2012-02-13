450 کیلومتر راه در جنوب سیستان و بلوچستان به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، راه اصلی چابهار - ایرانشهر که قطعه ای از محور ترانزیتی چابهار - میلک به شمار می رود، به طول 82 کیلومتر با اعتبار دو هزار و 155 میلیارد ریال با حضور محمود احمدی نژاد امروز افتتاح می شود.

بزرگترین تقاطع غیرهمسطح جنوب شرق کشور واقع در سه راهی بمپور - بزمان - ایرانشهر به عنوان قطعه ای از محور ترانزیتی چابهار - میلک، به طول 10 کیلومتر با اعتبار 150 میلیارد ریال نیز آماده بهره برداری است.

طرح بهسازی محور اصلی ایرانشهر - سرباز به طول 104 کیلومتر از دیگر طرح های ملی جنوب شرق کشور است که 60 کیلومتر آن پیش از این بهره برداری شده و 44 کیلومتر باقی مانده آن با اعتبار 332 میلیارد ریال به اتمام رسیده و امروز با حضور رئیس جمهور راه اندازی می شود.

راه اصلی رستم آباد - ایرانشهر به طول 100 کیلومتر با اعتبار 240 میلیارد ریال و پل بزرگ کشیک به طول 110 متر با اعتبار 40 میلیارد ریال واقع در ورودی شهر نیکشهر از دیگر طرح های مورد بهره برداری است.

بزرگراه خاش - ایرانشهر به طول 50 کیلومتر از دیگر پروژه های آماده بهره برداری است که 36 کیلومتر آن پیش از این افتتاح شده و 14 کیلومتر باقی مانده با اعتبار 35 میلیارد ریال امروز با حضور رئیس جمهور به بهره برداری می رسد.