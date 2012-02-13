به گزارش خبرنگار مهر، استقلال به علت حضور در مرحله دوم پلی‌آف مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا این هفته در لیگ برتر حضور ندارد. این برای سپاهان اصفهان و تراکتورسازی تبریز بهترین فرصت است تا در غیاب آبی پوشان فاصله خود را با این تیم مدعی افزایش دهند. با این پیش زمینه به استقبال دیدارهای آغازین هفته بیست و ششم لیگ برتر می‌رویم که از فردا سه شنبه با برگزاری سه دیدار شروع می‌شود.

شهرداری تبریز - مس سرچشمه کرمان

شمارش معکوس برای سقوط مس سرچشمه از هفته‌های پیش آغاز شده است. قعرنشین مطلق جدول رده بندی که با تیم هفدهم جدول هشت امتیاز فاصله دارد و هفته به هفته فاصله‌اش با دیگر تیم‌ها افزایش می‌یابد اما همچنان امیدوار به بقاست. این تیم در هفته بیست و ششم در خانه شهرداری تبریز به میدان می‌رود، تیمی که روندی نزولی در پیش گرفته و این روزها به مانند مس سرچشمه برای بقا می‌جنگند. جنگ بقا را فردا هر تیمی برنده شود، می‌تواند تا آغاز دوباره مسابقات لیگ برتر در نیمه اسفندماه آسوده خاطر باشد و با شادی به تعطیلات برود. این بازی برای علی اصغر مدیرروستا یک بازی ویژه است، چرا که با تحمل شکست مقابل مس و نزدیک شدن به انتهای جدول شاید در آستانه تعطیلات و با توجیه دادن شوک مثبت جای خود را به مربی دیگری بدهد، فعلا که فراز کمالوند نزدیک‌ترین فرد به نیمکت اوست!

نتیجه دیدار رفت: مس سرچشمه یک - شهرداری تبریز 2

سپاهان اصفهان - سایپای البرز

مدافع عنوان قهرمانی لیگ برتر آرام آرام خود را جدول بالا کشید و در شرایطی که هیچکس فکرش را نمی‌کرد، صدر جدول را از استقلال گرفت، به همین سادگی. سپاهان از هفته بیست و ششم برای تداوم صدرنشینی و افزایش اختلاف امتیاز خود با دیگر مدعیان می‌جنگند. زردپوشان در مسیر دشواری که پیش رو دارند این هفته در خانه میزبان سایپای البرز هستند. تیمی که هفته گذشته تا دقیقه 89 از استقلال پیش بود و از مهاجمانی توانمند در خط حمله بهره می‌برد. بازی با تیم مجید صالح به هیچ عنوان آسان نیست، به ویژه اینکه او به واسطه سال‌ها حضور در تیم ذوب آهن با حال و هوای اصفهان و بازی در این شهر آشناست. سپاهان اگر در این بازی برنده شود، سوار بر آخرین مدل خودروی سایپا خود را برای فرار بزرگ آغاز می‌کند و از مدعیان دور می شود، در غیر اینصورت باید منتظر نتایج دیگر تیم‌ها بماند و با نگرانی به تعطیلات برود.

نتیجه دیدار رفت: سایپای البرز صفر - سپاهان اصفهان 4

صنعت نفت آبادان - راه‌آهن شهرری

شکست‌های هفته گذشته، نفت آبادان و راه آهن شهرری را در جدول رده بندی یک پله پایین انداخت و آنها را با یکدیگر همسایه کرد. با این شرایط بازی عصر سه شنبه آنها در چارچوب هفته بیست و ششم لیگ برتر یک بازی 6 امتیازی شد که پاداش تیم برنده این بازی صعود یک تا چند پله‌ای در جدول رده بندی است. این بازی برای سرمربی صنعت نفت آبادان که برای ماندن در جمع زردپوشان اصفهانی فقط سه بازی دیگر فرصت دارد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. علی دایی هم با نگاهی ویژه به آبادان می‌رود تا با یک پیروزی خارج از خانه ضمن جبران شکست خانگی هفته گذشته مقابل داماش خود را به میانه بالای جدول بکشد. البته شرایط دایی تفاوتی عمده با سرمربی نفت و دیگر مربیان لیگ برتری دارد، او چه ببرد و چه ببازد و چه در جدول نزول کند یا سقوط، برکنار نخواهد شد و به کارش با قدرت ادامه می‌دهد!

نتیجه دیدار رفت: راه آهن شهرری صفر - صنعت نفت آبادان 2

- برنامه دیدارهای هفته بیست و ششم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

سه‌شنبه - 25/11/90

* شهرداری تبریز - مس سرچشمه کرمان، ساعت 15، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

* سپاهان اصفهان - سایپای البرز، ساعت 15:30، ورزشگاه فولاد شهر

* صنعت نفت آبادان - راه‌آهن شهرری، ساعت 16، ورزشگاه تختی آبادان

چهارشنبه - 26/11/90

* صبای قم - پرسپولیس، ساعت 14:45، ورزشگاه یادگار امام (ره) قم

* داماش گیلان - شاهین بوشهر، ساعت 15:30، ورزشگاه عضدی رشت

* فجرسپاسی شیراز - فولاد خوزستان، ساعت 15:30، ورزشگاه حافظیه شیراز

* مس کرمان - تراکتورسازی تبریز، ساعت 15:30، ورزشگاه باهنر کرمان

* نفت تهران - ذوب‌آهن اصفهان، ساعت 15:30، ورزشگاه دستگردی تهران

چهارشنبه - 9/1/91

* استقلال - ملوان بندرانزلی، ساعت 17، ورزشگاه آزادی

جدول رده بندی لیگ برتر: