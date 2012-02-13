ایران دارای کمترین میزان مرگ و میر کودکان در خاورمیانه است

به گزارش خبرنگار مهر، نوزدهم بهمن سال جاری، سازمان ثبت احوال با اعلام اینکه ایران از نظر نرخ مرگ و میر نوزادان رتبه پنجم را در منطقه دارد، اعلام کرده بود: " حتی نرخ مرگ و میر کودکان در ایران بالاتر از عراق است".

اما رئیس گروه جمعیت، بهداشت و تنظیم خانواده مرکز مطالعات و پژوهش های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه در این باره به خبرنگار مهر گفت: " در خصوص آخرین وضعیت شاخص های جمعیتی ایران در مقایسه با برخی کشورهای همسایه، باید اذعان داشت از آنجایی که منبع آمار و ارقام فوق، بخش آمار سازمان جهانی بهداشت است، طبق بررسی های به عمل آمده قسمت بیشتر این آمار و ارقام در خصوص میزان های مرگ و میر کودکان زیر یکسال و زیر 5 سال در ایران در مقایسه با برخی از کشورهای همسایه ایران از صحت و درستی برخوردار نیست."

میزان مرگ و میر کودکان زیر یک سال

فریده خلج آبادی فراهانی افزود: میزان مرگ و میر کودکان زیر یکسال در ایران بر اساس جدیدترین آمار سازمان جهانی بهداشت در سال 2010 ، 22 در یک هزار تولد زنده و میزان مرگ و میر کودکان زیر 5 سال ، 26 در یک هزار تولد زنده است در حالی که طبق اعلام سازمان ثبت احوال، مرگ و میر کودکان زیر یک سال در ایران حدود دو برابر میزان برآورد شده توسط سازمان جهانی بهداشت در سال 2010 گزارش شده است.

وی ادامه داد: همچنین طبق آخرین آمار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حتی میزان مرگ و میر کودکان زیر یکسال و مرگ و میر کودکان زیر پنج سال به ترتیب 18 و 20 در یک هزار تولد زنده گزارش شده است.

آمار مرگ و میر کودکان زیر یک و پنج سال طبق آمار سازمان جهانی بهداشت

عضو هیأت علمی مرکز مطالعات و پژوهش های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه اظهار داشت: در صورتی که ارقام مرگ و میر کودکان زیر یک سال در سال 2010 را در بین کشورهای همسایه در منطقه که در خبر فوق اشاره شده بر اساس آمار سازمان جهانی بهداشت در نظر بگیریم، قطر در بهترین وضعیت قرار دارد با میزان 7 در یک هزار تولد زنده و پس از آن به ترتیب کویت با 10 در یک هزار تولد زنده، ایران با 22 در یک هزار تولد زنده، عراق با 31 در یک هزار تولد زنده و آذربایجان با 39 در یک هزار تولد زنده، ترکمنستان با 47 در یک هزار تولد زنده، پاکستان با 70 در یک هزار تولد زنده و در نهایت افغانستان با بیشترین میزان مرگ و میر کودکان زیر یک سال یعنی 103 در یک هزار تولد زنده قرار خواهند گرفت.

وضعیت ایران مطلوب تر از عراق است

دکتر خلج آبادی فراهانی با بیان اینکه بر این اساس جایگاه ایران در سومین رتبه از نظر کمترین میزان مرگ و میر کودکان در بین کشورهای ذکر شده قرار دارد، گفت: به عبارت دیگر از نظر رتبه بر حسب بالاترین میزان مرگ و میر کودکان، به ترتیب افغانستان، پاکستان، ترکمنستان، آذربایجان و عراق جزو 5 کشور با بالاترین میزان مرگ و میر کودکان زیر یکسال هستند و وضعیت ایران به مراتب مطلوب تر از وضعیت عراق است.

وی ادامه داد: همچنین طبق آمار سازمان ثبت احوال برای مرگ و میر کودکان زیر یک سال در کویت 8.8 در یک هزار تولد زنده بوده در حالی که بر اساس آخرین آمار در سال 2010 توسط سازمان جهانی بهداشت، این رقم برابر با 10 در یک هزار تولد زنده می باشد.

رئیس گروه جمعیت، بهداشت و تنظیم خانواده مرکز مطالعات و پژوهش های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه افزود: بر اساس نتایج سرشماری 1385 نرخ باروری در ایران 1.8 فرزند به ازای هر زن بوده است و مطابق نتایج سرشماری مرکز آمار ایران در سال 1390 ، این نرخ 1.6 فرزند به ازای هر زن برآورد شده است که بسیار متفاوت از رقم گزارش شده از سوی سازمان ثبت احوال است.

پیش از این سازمان ثبت احوال عنوان کرده بود نرخ باروری در ایران 1.9 است.