جبهه متحد اصولگریان در آذربایجان غربی پیشتاز است

مهدی فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه براساس نظر سنجی این موسسات بیش از 40 درصد آرا انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در آذربایجان غربی متعلق به جبهه متحد اصولگریان است افزود: در این راستا این جبهه با فاصله بسیار زیاد نسبت به سایر احزاب و گروههای سیاسی در استان پیشتاز است.

وی از معرفی لیست نامزدهای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان توسط جبهه متحد اصولگریان تا آخر هفته جاری خبر و اظهارداشت: ولایتمداری در عمل، باور عملی به نظام جمهوری اسلامی، کارآمدی، عدم وابستگی به مراکز قدرت و ثروت، داشتن بصیرت سیاسی را از مهمترین معیارهای جبهه متحد اصولگریان است.

فتاحی ادامه داد: نامزدهای انتخابات مجلس که در لیست جبهه متحد اصولگریان جا می گیرند که به عنوان بازوی کارآمد و توانمند ولایت فقیه بوده و با مقبولیت مردمی در زمینه اداره صحیح جامعه قانونمند قدم خواهند داشت.

معرفی ستاد اجرایی جبهه متحد اصولگریان آذربایجان غربی

سخنگوی جبهه متحد اصولگریان آذربایجان غربی از معرفی اعضای ستاد اجرایی جبهه متحد اصولگریان آذربایجان غربی ظرف امروز خبر داد و گفت: اعضای ستادهای شهرستانی در تمامی شهرهای آذربایجان غربی نیز معرفی و در حال فعالیت هستند.

فتاحی لیست نهایی جبهه متحد اصولگریان در آذربایجان غربی را 8 تا 12 نفر عنوان کرد و افزود: ستاد اجرایی جبهه متحد اصولگریان در تمامی 9 حوزه انتخابیه استان تعیین شدند و در اکثر شهرهای استان لیست نهایی نامزدهای انتخابات مجلس نیز مشخص شده است.

سخنگوی جبهه متحد اصولگرایان آذربایجان غربی با تاکید بر اینکه این جبهه فعالیت رسمی خود را از 23 بهمن در استان آغاز کرد گفت: اعضای 8+7 در استان با ذکر مسئولیت اصلی به همراه کمیته ها و اعضای آن به صورت کامل مشخص شده و فعالیت خود را از 23 بهمن به صورت رسمی آغاز کرده اند.

وی اضافه کرد: براساس ارزیابیها و نتایج نظر سنجی پیش بینی می شود در چهار حوزه انتخابیه آذربایجان غربی جبهه متحد اصولگریان نامزدی که حائز شرایط این گروه باشد پیدا نکرده و لیستی ارائه نخواهد داد.

جریان انحرافی و جریان فتنه مهمترین رقیب

فتاحی در ادامه گفت: ما خود را در کنار تمامی گروههای اصولگرا و اصلاح طلب می دانیم و تنها رقبای ما در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی جریان انحرافی و جریان فتنه است.

سخنگوی جبهه متحد اصولگرایان در خصوص پیش بینی حضور مردم در انتخابات آتی استان گفت: با توجه به استقبال گسترده مردم استان در راهپیمایی 22 بهمن امسال پیش بینی می شود انتخابات مجلس در 12 اسفند به 12 فروردین دیگری تبدیل شود.

لیست نهایی جبهه متحد اصولگریان در آذربایجان غربی

فتاحی گفت: لیست نهایی جبهه متحد اصولگرایان در استان دوم اسفند ماه امسال معرفی می شود.

وی در ادامه با بیان اینکه جبهه متحد اصولگرایان در صورت کسب حداکثر آرا مردمی در استان به دنیال سهم خوایی نخواهد بود خاطرنشان کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایه اسلام و عدالت بنا شده و در این راستا این جبهه تلاش می کند با معرفی افراد شایسته در انتخابات مجلس به عنوان بازوی توانمند برای مقام معظم رهبری قدم بردارد.

دعوت به حضور حداکثری، مردم در انتخابات مجلس، جلوگیری از هزینه های کلان و ریخت و پاش در جریان تبلیغات کاندیداها، برگزاری همایش استانی در روزهای آتی ارزیابی مثبت روند فعالیت هیئتهای اجرایی انتخابات در آذربایجان غربی از دیگر تاکیدات و اولویتهای جبهه متحد اصولگرایان در استان عنوان شد.