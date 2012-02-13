  1. استانها
  2. البرز
۲۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۰:۰۵

عصر امروز:

مسابقات قهرمانی اسکی دانش آموزی کشور در پیست دیزن برگزار می شود

مسابقات قهرمانی اسکی دانش آموزی کشور در پیست دیزن برگزار می شود

کرج – خبرگزاری مهر: رئیس اداره تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش استان البرز از برگزاری مسابقات قهرمانی اسکی دانش آموزی کشور در سه رده سنی در پیست دیزین خبر داد.

علی عمران سولقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مسابقات قهرمانی اسکی دانش آموزی کشور در سه رده سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان در پیست اسکی دیزین برگزاری می شود.

وی گفت: افتتاحیه رسمی این مسابقات از ساعت 15 روز دوشنبه هفته جاری آغاز و تا 26 اسفنده ماه سال جاری ادامه خواهد داشت.

سولقانی ادامه داد: در این دوره از مسابقات 27 تیم از سراسر کشور شرکت کردند که هر تیم شامل چهار نفر است.

سرپرست هیئت اسکی استان البرز افزود: حلیمی مدیر کل آموزش و پرورش استان البرز، محسن حلاجی معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش نیز در مراسم افتتاحیه این دور از مسابقات سخنرانان افتتاحیه هستند.

وی اظهار داشت: مسابقات قهرمانی اسکی در دو ماده مارپیچ کوچک و بزرگ در تمام رده سنی برگزار می شود و در پایان نفر اول تا سوم هر رده سنی تجلیل خواهند شد.

وی افزود: بعد از مراسم افتتاحیه تیم های شرکت کننده برای تمرین آماده خواهند و مسابقات رسماً از فردا آغاز می شود.

کد مطلب 1532645

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها