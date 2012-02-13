مسابقات قهرمانی اسکی دانش آموزی کشور در پیست دیزن برگزار می شود

علی عمران سولقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مسابقات قهرمانی اسکی دانش آموزی کشور در سه رده سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان در پیست اسکی دیزین برگزاری می شود.



وی گفت: افتتاحیه رسمی این مسابقات از ساعت 15 روز دوشنبه هفته جاری آغاز و تا 26 اسفنده ماه سال جاری ادامه خواهد داشت.



سولقانی ادامه داد: در این دوره از مسابقات 27 تیم از سراسر کشور شرکت کردند که هر تیم شامل چهار نفر است.



سرپرست هیئت اسکی استان البرز افزود: حلیمی مدیر کل آموزش و پرورش استان البرز، محسن حلاجی معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش نیز در مراسم افتتاحیه این دور از مسابقات سخنرانان افتتاحیه هستند.



وی اظهار داشت: مسابقات قهرمانی اسکی در دو ماده مارپیچ کوچک و بزرگ در تمام رده سنی برگزار می شود و در پایان نفر اول تا سوم هر رده سنی تجلیل خواهند شد.



وی افزود: بعد از مراسم افتتاحیه تیم های شرکت کننده برای تمرین آماده خواهند و مسابقات رسماً از فردا آغاز می شود.