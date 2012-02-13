پول بدهید کارنامه بگیرید/ دلایل مدیران برای دریافت وجه نقد

به گزارش خبرنگار مهر، سالیان درازی است که موضوع دریافت شهریه یا هزینه های اجباری با عناوین مختلف از والدین دانش آموزان در مدارس وجود دارد، اقدامی که حتی با تاکید مقامات عالی آموزش و پرورش در هر سال تحصیلی همچنان از سوی برخی از مدیران مدارس دولتی تکرار می شود و گویا بخش نامه ها و جریمه ها و عزل ها هم برای این مدیران کارساز نیست.

اگرچه در طول سالیان گذشته مدیران مدارس با تاکید بخش نامه وزارت آموزش و پرورش در ابتدای سال تحصیلی وجهی را با عنوان مشارکتهای مردمی از والدین دانش آموزان دریافت نمی کنند، اما در اواسط سال یا پس از امتحانات هر ترم، این درخواست غیرقانونی را از والدین دانش آموزان و از راههای مختلف می کنند، درخواستی که جنبه اجبار داشته و اختیار در آن معنایی ندارد.

یک جستجو در سایت های اینترنتی در این باره نشان می دهد که از شخص وزیر آموزش و پرورش تا مدیرکلان استانی، مسئولان رسیدگی به شکایات مردمی و ...بارها و بارها و طی بخشنامه های مختلف تاکید کرده اند که " مدیران مدارس دولتی حق دریافت یک ریال وجه اجباری از والدین ندارند و تنها می توانند مشارکتهای داوطلبانه آنها را دریافت کنند".

این موضوع در مقاطعی از سال آنقدر شایع می شود که رسانه ملی نیز با دوربین وارد مدارس شده و از صحنه دریافت وجه اجباری از والدین تصویر می گیرد؛ حتی چند باری مسئولان آموزش و پرورش در حضور رسانه های گروهی از این مدارس بازدید سرزده داشته و مدیران متخلف را به روشهای گوناگون توبیخ کرده است اما با این وجود باز هم از گوشه و کنار اخباری مبنی بر دریافت وجه اجباری از به گوش می رسد.

50 هزار تومان بابت کارنامه

مادر یکی از دانش آموزان مدرسه هجرت واقع در منطقه 8 تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: چند روز گذشته برای دریافت کارنامه فرزند خود به مدرسه مراجعه کردم که معاون مدرسه گفت باید در ازای دریافت کارنامه 50 هزار تومان بپردازید.

وی ادامه داد: من پولی همراه نداشتم و به همین دلیل کارنامه فرزندم را نتوانستم بگیرم؛ از سویی نتوانستم به معاون مدرسه بگویم که مگر مسئولان آموزش و پرورش دائم در روزنامه ها و تلویزیون نمی گویند که دریافت وجه نقد از والدین تخلف است؛ چرا که فکر کردم فرزندم در این مدرسه است و اگر بخواهم مخالفت خود را علنی کنم ممکن است مسئولان مدارس با او بد شوند و بخواهند در طول سال تحصیلی اذیتش کنند.

همچنین پدر یکی از دانش آموزان مدرسه هفتم تیر در منطقه 14 تهران نیز به خبرنگار مهر گفت که " چند روز پیش فرزندم برگه ای به خانه آورد و گفت که باید این پول را تا پایان هفته به مدرسه ببرم؛ حداقل مبلغی که در برگه عنوان شده بود 50 هزار تومان بود که بنده هنوز پرداخت نکردم؛ سئوال من این است که مگر قرار نبود مدارس دولتی رایگان باشند و مدیران اجباری از ما شهریه دریافت نکنند؟

مادر دانش آموز دیگری از مدرسه غدیر واقع در منطقه 8 تهران نیز به همین نکته اشاره کرد و گفت: مدرسه فرزند من چند روز پیش اعلام کردند که باید به مدرسه کمک مالی کرده و هرچه سریعتر وجه نقد را بپردازیم؛ که البته هنوز این مبلغ را نپرداخته ام.

ترس از برخورد بد با دانش آموز

آموزش و پرورش شهر تهران سال گذشته سامانه 1820 را برای ارتباط بین دانش آموزان، معلمان و والدین دانش آموزان با مسئولان آموزش و پرورش راه اندازی کرد که یکی از کارکردهای این سامانه " معرفی مدیران متخلفی که وجه نقد از دانش آموزان دریافت کرده اند" است؛ به عبارت دیگر والدین دانش آموزان طی تماس با این سامانه شکایات خود را با ذکر جزئیات مدرسه عنوان و مسئولان رسیدگی به شکایات مردمی آن را پیگیری می کنند.

بسیاری از والدین در سال ابتدایی راه اندازی این سامانه، از آن ابراز رضایت می کردند اما هم اکنون برخی از آنها عنوان می کنند که " هرچقدر تماس می گیریم و پیغام می گذاریم، به درخواستمان رسیدگی نمی شود".

همچنین برخی از والدین همان طور که در بالا عنوان شد می ترسند که اگر این موضوع را اطلاع رسانی کنند و از سوی مقامات بالا با مدیر برخورد شود، فرزندشان در طول سال تحصیلی با مشکل مواجه خواهد شد و مدیر یا مسئولان مدرسه در نمره دادن و...وی را ادیت خواهد کرد پس ترجیح می دهند که به ضرب المثل "شتر دیدی ندیدی" عمل کنند و وجه نقد را بپردازند و از خیر عمل به قانون بگذرند.

چرا مدیران مدارس درخواست کمک اجباری دارند

اما مدیران مدارس هم برای این اقدام خود دلایلی دارند؛ یکی از مدیران مدارس در این باره می گوید: قطعا مدیران مدارس این کمک ها را برای خودشان نمی خواهند، حتما مشکلاتی در مدرسه وجود دارد که مجبور می شوند از والدین کمک مالی بخواهد.

این مدیر باسابقه 15 سال در آموزش و پرورش منطقه 14 می گوید: به طور مثال در حال حاضر شرکت آب و گاز قبض های دور جدید را برای ما ارسال کردند که رقم قبض گاز نجومی و بیش از یک میلیون تومان است، اولا که شرکت گاز بخشنامه آموزش و پرورش را برای پرداخت نیمی از مبلغ قبض قبول نمی کند پس ما باید کل مبلغ را بپردازیم از سویی دیگر اداره کل سرانه ها را دیر واریز می کند و ما مجبور می شویم از والدین کمک بگیریم.

وی ادامه داد: هزینه های مدارس به این یک یا دو مورد ختم نمی شود، مدرسه نیاز به تعمیر و بازسازی دارد، کلاس ها پرده می خواهند، برخی از وسایل برای آموزش معلمان نیاز است و سرانه ای که برای ما واریز می شود کفاف همه این موضوعات را نمی دهد.

اسکیت، موسیقی و تنقلات مهمتر از کمک به مدرسه

همچنین مدیر مدرسه ای در منطقه 2 تهران به خبرنگار مهر گفت: به جز مواردی که باید خرج هزینه های عادی و جاری مدارس کنیم، والدین برخی از دانش آموزان دائم امکانات مدرسه را با مدارس نمونه یا غیردولتی مقایسه می کنند در حالی که حاضر نیستند یک ریال کمک کنند.

وی ادامه داد: واقعا در برخی از مواقع از حقوق خودمان هزینه ها را پرداخت می کنیم و بعدها وقتی سرانه ها پرداخت شد از روی آن حق خودمان را بر می داریم ولی واقعا یک مدیر چند بار و چند سال می تواند این کار را انجام دهد؟ مدیران استانی و وزارتخانه آن بالا نشسته اند و فقط دستور می دهند که پول نگیرید؛ خودشان در دل موضوع نیستند تا نیازها را احساس کنند.

این مدیر مدرسه گفت: ببینید الان ما دانش آموزانی داریم که حداقل روزی 2 هزار تومان از بوفه مدرسه خرید می کنند، یا دانش آموزانی داریم که کلاس موسیقی و اسکیت و ...می روند که صدها هزار تومان هزینه آن می شود ولی وقتی نامه می زنیم که 10 هزار تومان به مدرسه کمک کنید، فریاد نداریم نداریم از سوی پدر و یا مادر همان دانش آموز بلند می شود، یعنی ارزش کمک به مدرسه کمتر از تنقلات یا کلاس اسکیت و موسیقی فرزندشان است، آیا فکر نمی کنند که اگر به مدرسه کمک شود در تحصیل فرزندشان موثر خواهد بود.

مفهوم کمک به مدرسه را فرهنگ سازی کنید

وی اظهار داشت: همان طور که جسم نیاز به تغذیه دارد روح هم نیازهایی دارد، اگر والدین به مدارس کمک کنند قطعا آموزشهای با کیفیت تر و موثرتری ارائه خواهد شد؛ ای کاش مدیران آموزش و پرورش به جای تاکیدهای پی در پی مبنی براینکه مدیران حق دریافت وجه نقد را ندارند این مفهوم را در بین مردم فرهنگ سازی کنند.

این مدیر مدرسه با بیان اینکه برخی از والدین بدون ارائه نامه و با اختیار خودشان کمک به مدرسه می کنند، گفت: من مدتی در جنوبی ترین نقطه تهران و در منطقه نازی آباد مدیر بودم، پدر یکی از دانش آموزان ماهی پنج هزار تومان در یک پاکت می گذاشت و با یک نامه عذرخواهی از اینکه رقم کم است به مدرسه می فرستاد؛ هر زمان هم برای لوله کشی و کارهای فنی مدرسه فقط یک تماس می گرفتیم خودشان را می رساندند و ساعتها وقت صرف تعمیر مدرسه می کردند؛ ارزش این کمک خیلی برای ما بالا بود اما حالا والدینی داریم که خانه های آنچنانی دارند و یا با خودروهای گران قیمت به مدرسه می آیند اما حاضر به کمک نیستند.

خانه دوم دانش آموزان نیاز به کمک دارد

وی با انتقاد از اینکه چرا مدیران آموزش و پرورش با مدیرانی که وجه نقد دریافت کرده اند، همچون یک مجرم برخورد می کنند، افزود: از سویی دائم رسانه ها عنوان می کنند که دریافت کمک از والدین غیر قانونی و خلاف است والدین فکر می کنند نباید یک ریال به مدرسه کمک کنند. اگر ما باور داریم که مدرسه خانه دوم بچه هاست، پس باید بدانیم این خانه نیاز به توجه دارد و این توجه فقط معطوف مسئولان آموزش و پرورش نیست بلکه والدین هم به سهم خود و به اندازه خود سهیم هستند.

موضوع دریافت وجه نقد از والدین دانش آموزان مسئله ای است که به عقیده کارشناسان آموزشی با تدبیر مدیران آموزش و پرورش بین والدین دانش آموزان و مدیران مدارس حل خواهد شد و نیازی به راه حل هایی همچون توبیخ و ... نیست.



