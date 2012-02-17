تغییر ساعات کاری موزه ها باید آسیب شناسی شود

حمیدرضا جواهری، مدیرعامل موسسه فرهنگی موزه های بنیاد مستضعفان به خبرنگار مهر گفت: باید موزه ها منطبق با خواست و نیاز مردم و تمایلات آنها طراحی و اداره شود به این معنا که موزه ها باید برای مردم ساخته شود اما اکنون این اتفاق کمتر می افتد درحالی که اگر برای بازدیدکنندگان از موزه ها برنامه داشته باشیم مردم هم گرایش بیشتری به سمت موزه ها پیدا می کنند و به این نتیجه می رسند که موزه ها پاسخگوی نیازشان است.

جواهری بیان کرد: سیاست برخی از کشورها این است که مردم محوریت بیشتری در موزه ها داشته باشند بنابراین برای آنها برنامه های متنوعی اجرا می کنند همین اتفاق باعث می شود که در جذب بازدیدکننده نیز موفق شوند.

وی درباره ساعات کاری موزه ها نیز گفت: به صورت میانگین بسیاری از موزه های دنیا در ساعات اداری شهروندان خود فعالیت می کنند اما در روز تعطیل هفتگی نیز باز هستند به نظر می رسد این نتیجه در یک مطالعه و ارزیابی به دست آمده است و پاسخی به یک نیاز باشد.

جواهری درباره اینکه موزه ها در ایران در روز جمعه که مردم اوقات فراغت بیشتری دارند تعطیل است گفت: بسیاری از کشورهای خارجی روزهای دوشنبه را روز تعطیلی موزه ها در نظر می گیرند به همین دلیل برخی از موزه داران کشور نیز همین رویه را در پیش می گیرند درحالی که روزهای تعطیلی هفتگی ما با آنها متفاوت است.

وی توضیح داد: باید ساعات کاری موزه ها نیز مورد مطالعه قرار بگیرد به عنوان مثال ما در موزه رامسر این مطالعه را انجام دادیم و به این نتیجه رسیدیم که در هر فصلی باید مدت کاری موزه ها تفاوت داشته باشد. همچنین در ایام تابستان مراجعه کننده بیشتری به موزه ها وجود دارد چون این شهر توریستی در این ایام پر گردشگر است بنابراین منحنی مطالعات به برنامه ریزی در موزه ها کمک می کند.