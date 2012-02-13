ثبت ملی 10 تپه تاریخی اهر/ انهدام چهار باند قاچاق عتیقه

به گزارش خبرگزاری مهر، تراب محمدی افزود: قدمت این تپه ها و محوطه ها به بیش از هزاره قبل از میلاد و عصر آهن می رسد.

وی گفت: تپه قلعه کندی روستای آرپالیق، تپه جاجیخلی و قیزیل قیه کندی روستای انجرد، محوطه دیرسک اوستی روستای آرپالیق و محوطه قیزلار روستای شیخ احمد بخشی از این آثار ثبتی را تشکیل می دهند.

محمدی ادامه داد: سه اثر محوطه انگد قلبیسی، محوطه دئمیلر و تپه کوهنه لی کندی در روستای انجرد و دو اثر محوطه محوطه دلیک داش قلعه سی و گورستان گور قلعه در روستای سوروجر از دیگر آثار ثبتی این مجموعه به شمار می روند.

4 باند قاچاق آثار تاریخی در آذربایجان شرقی متلاشی شد

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی اظهار داشت: با تلاش یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی استان ، در سه ماهه سوم سال 90 ، چهار باند قاچاق آثار تاریخی در استان متلاشی شد.

محمدی افزود: در انجام این عملیاتها، 33 نفر از اعضای این باندها دستگیر و 12 مورد شامل 71 قلم کشف شد.

وی تصریح کرد: این کشفیات شامل حفاری های غیر مجاز می شود.

محمدی گفت: در این مدت مجموعا سه هزار و 580 مورد سرکشی انجام شد که بیشترین کشفیات در این بازرسی ها مربوط به شهرستانهای تبریز، اهر، اسکو، بستان آباد، مرند، میانه و چاراویماق می شود.

مدارس علوم دینی تاریخی آذربایجان شرقی مرمت می شوند

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی اظهار داشت: سازمان میراث فرهنگی مدارس علوم دینی و حوزه های علمیه های تاریخی استان را مرمت می کند.

محمدی افزود: مدارس علوم دینی بـا توجه به قدمت تاریخی و معماری ویژه شان از آثار تاریخی و فرهنگی ماندگار استان به شمار می روند.

وی با اشاره به اقدمات سازمان میراث فرهنگی در این زمینه گفت: مرمت مدرسه علوم دینی حسن پادشاه و مسجد مدرسه حاج صفرعلی به پایان رسیده و مرمت تعدادی دیگر از حوزه های عمیه استان در دستور کار قرار دارد.

محمدی خاطرنشان کرد: مرمت مدارس علوم دینی یکی از اولویتهای سازمان میراث فرهنگی در کنار مرمت مساجد تاریخی استان به شمار می رود که تا پایان امسال بخشی از شاخص ترین آثار تاریخی در این زمینه آماده خواهد شد.

وی یادآور شد: به منظور هماهنگیهای بیشتر و تسریع در روند مرمتی این مراکز دینی، سازمان میراث فرهنگی آذربایجان شرقی تفاهمنامه ای را با اداره کل اوقاف و امور خیریه و مدیریت حوزه های علمیه استان منعقد کرده است.