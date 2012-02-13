به گزارش خبرنگار مهر، چندین سخنرانی تخصصی در نخستین همایش داستان کوتاه ایران که 25 بهمنماه در تهران برگزار میشود، توسط چهرههای فرهنگی ایراد خواهد شد.
در این همایش احمد وکیلیان، درباره تاثیرپذیری ادبیات داستانی از اسطورهها، قصهها، افسانهها و حکایتها، خسرو سینایی کارگردان سینما درباره سینما و داستان کوتاه، سیامک گلشیری درباره موقعیت در داستان کوتاه، محمدرضا سرشار درباره اهمیت مطالعه داستان و تاثیرپذیری از داستان کوتاه و نصرتالله محمود زاده درباره کالبدشکافی جنگ در داستان کوتاه سخنرانی خواهند کرد.
همچنین در برنامههای عصرگاهی همایش میزگرد آسیبشناسی داستان کوتاه در نظر گرفته شده است که امیرعلی نجومیان، محسن سلیمانی، فیروز زنوزی جلای، زهرا زواریان و کامران پارسینژاد در آن حضور خواهند داشت.
سخنرانی سیداحمد نادمی درباره ترجمه و داستان کوتاه و سخنان محمد رجبی درباره لوازم نویسندگی برنامه بخش عصرگاهی همایش است.
نخستین همایش داستان کوتاه ایران با سخنرانی بهمن درّی معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به پایان میرسد.
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