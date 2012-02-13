به گزارش خبرنگار مهر، در این بازی که عصر یکشنبه با حضور بیش از 600 نفر در سالن 3 هزار نفری خرم‌آباد برگزار شد، دو تیم در پایان 40 دقیقه رقابت به تساوی 4-4 رضایت دادند.

گل‌های تیم منتخب لرستان در این بازی توسط اسماعیل رشنو در دقیقه 8، مرتضی شاهرخی دقیقه 13، مهرداد خادمی دقیقه 23 (از روی نقطه پنالتی دوم) و هومن دالوند در دقیقه 33 به ثمر رسید.

همچنین هر 4 گل تیم هنرمندان کشور توسط محمدرضا حیدریان کاپیتان سابق تیم ملی فوتسال کشورمان در دقایق 17، 18، 29 و 40 به ثمر رسید که به جز گل سوم، بقیه گل‌ها از روی نقطه پنالتی دوم وارد دروازه تیم میزبان شد.

قضاوت این دیدار بر عهده سهراب مالمیر، شمس‌اله خنجری، امیر صف‌آرا و اکبر بابا‌یی‌راد بود.

حمید استیلی، حسین یاریار، حسن روشن، حمیدرضا صدر، محسن حاجیلو و جواد عابدی از چهره‌های سرشناسی بودند که تیم هنرمندان را در سفر به خرم‌آباد همراهی کردند.

نیما نکیسا، مرتضی کاظمی، سیدجواد هاشمی، حسین افشانی، مهدی توتونچی، محمدرضا جیدریان، مهدی خان‌میرزایی، امیرحسین اصلانیان، مهدی صباحی، پویا امینی، حمید طالب‌زاده، حسین سلیمانی به مربیگری امیر میرزائیان و سرپرستی محمدرضا خادم اعضای تیم هنرمندان در این بازی دوستانه بودند.

همچنین برای تیم منتخب خرم‌آباد فرزاد ترابی، اسماعیل کاظمی، مهرداد خادمی، سعید بیاتی، اکبر دولتشاه، هومن دالوند، اسماعیل رشنو، مرتضی شاهرخی، پیمان تابعی، غلام‌رضا محمدی و آرش میراسماعیلی به مربیگری همایون بهاروند و سرپرستی عزیز سلیمانی به میدان رفتند.