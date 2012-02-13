هوای البرز در چهارشنبه و پنج شنبه برفی است

علی نقشینه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر افزود: آسمان البرز امروز صاف و گاهی با افزایش ابر و وزش باد همراه خواهد بود و فردا شاهد غبار صبحگاهی و در بعد از ظهر آسمان ابری در البرز پیش بینی می شود.

این کارشناس هوا شناسی همچنین خبر داد: سه شنبه سامانه بارشی از غرب کشور وارد خواهد شد و پیش بینی می شود روزهای چهارشنبه و پنج شنبه البرز هم این بارشها را تجربه کند.



وی افزود: وضعیت بارشها درارتفاعات شمالی البرز به شکل برف و در مناطق جنوبی تر به شکل باران خواهد بود.



اعلام وضعیت هواشناسی توسط سامانه 134

این کارشناس در خصوص اطلاع رسانی شهروندان به در خصوص وضعیت جوی هوا در کلیه نقاط کشور افزود: سامانه 134 به صورت خودکار وضعیت جوی را اطلاع رسانی می کند و شهروندان می توانند با شماره 1000305 از طریق پیامک با گرفتن کد شهرستان و مراکز استان نسبت به دمای هوا و... آگاهی یابند.

