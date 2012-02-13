مجید صالح در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد دیدار این تیم برابر سپاهان اصفهان ضمن بیان مطلب فوق گفت: بازی بسیار سختی را در اصفهان پیش رو داریم زیرا باید برابر تیمی به میدان برویم که الان صدرنشین است، بازیکنانش از نظر روحی - روانی شرایط بسیار خوبی دارند و از حمایت تماشاگران پرشوری هم سود می‌برد.

وی با بیان اینکه تیم سایپا در بازی رفت مقابل سپاهان نتیجه خوبی را کسب نکرد که در اصفهان به فکر جبران این نتیجه نیز هست، افزود: تیم سایپا چند هفته پیش توانست در اصفهان برابر ذوب‌آهن به پیروزی ارزشمندی دست پیدا کند و بسیار امیدوار هستیم که در این مسابقه خود در اصفهان هم نتیجه خوبی را کسب کرده و شکست بازی رفت را هم به نوعی جبران کنیم.

سرمربی تیم فوتبال سایپا البرز تصریح کرد: در هیچ مسابقه‌ای تیم را با سیستم دفاعی و بسته و برای کسب مساوی به میدان نمی‌فرستیم، بلکه در هر دیداری با تفکر پیروزی به میدان خواهیم رفت. گرچه ممکن است در شرایط بازی چیزی دیگری رقم بخورد.

صالح با اشاره به اینکه مرتضی ابراهیمی و علی لطیفی را در این بازی در اختیار ندارد، خاطرنشان کرد: امیدوارم بازیکنان جایگزین بتوانند وظایف خود را به خوبی انجام داده تا در این بازی مهم، به نتیجه دلخواه دست پیدا کنیم.

وی همچنین در مورد عملکرد تیم سایپا در هفته‌های اخیر اظهار داشت: بطور کلی از جایگاه و روند کلی تیم رضایت ندارم و تیم هنوز به شرایط دلخواه نرسیده است اما تلاش می‌کنیم در هفته‌های پایانی لیگ، امتیازات خوبی را بدست آوریم تا در پایان فصل در بین تیم‌های یک سوم بالای جدول قرار بگیریم.

سرمربی تیم فوتبال سایپا البرز که فصل گذشته در تیم ذوب‌آهن حضور داشت، در خصوص شکست این تیم برابر استقلال و حذف زودهنگام از رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا گفت: ترجیح می‌دهم در مورد این مسئله اظهار نظر نکنم.

دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان اصفهان و سایپا البرز از هفته بیست و ششم رقابت‌‎های لیگ برتر باشگاه‌های کشور ساعت 15:30 دقیقه فردا سه‌شنبه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار می‌شود.