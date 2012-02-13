اهداف نیروهای سپر جزیره در بحرین/ جامعه جهانی بپا خیزد

به گزارش خبرگزاری مهر، قیام مردمی بحرین در آستانه یک سالگی قرار دارد و نیروهای امنیتی رژیم آل خلیفه با خشونت هر چه تمام تر درصدد خاموش کردن اعتراضات مسالمت آمیز مردم این کشور هستند.

رژیم آل خلیفه در حالی از انواع جنایت ها برای سرکوب قیام مردم بحرین استفاده می کند که جامعه جهانی و نهادهای بین المللی طی یک سال گذشته تنها سکوت اختیار کرده اند و نظاره گر سبعیت آل خلیفه هستند.

آلاء الساعدی درباره قیام مردمی بحرین و حمایت عراق از این کشور به عنوان یک کشور شیعه اظهار داشت: عراق به دلیل شیعه بودن بحرین از قیام مردمی این کشور حمایت نمی کند بلکه ما حامی قیام های مردمی تونس، مصر، لیبی و یمن نیز بوده ایم.

وی افزود: ما از قیام مردمی بحرین به خاطر مظلومیت مردم این کشور حمایت می کنیم چرا که معتقدیم مسئله بحرین به یک جنگ طائفه ای تبدیل شده است.

این تحلیلگر عراقی تصریح کرد: مردم بحرین مظلوم هستند زیرا نیروهای سپر جزیره فقط برای نابودی شیعه و تخریب مساجد، حسینیه ها و مقدسات شیعیان و بازداشت جوانان بحرین وارد این کشور شده اند.

وی خاطرنشان کرد: مسئله بحرین در حال حاضر یک مسئله طائفه ای است. دولت و ملت عراق حامی مردم مظلوم بحرین است دولت عراق ضمن برگزاری کنفرانس ها و تطاهرات های حمایت آمیز از مردم بحرین از جامعه جهانی می خواهد که سکوت خود را در قبال خشونت های بحرین بشکند و برای حل مسئله بحرین وارد عمل شود.