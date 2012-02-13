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۲۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۵:۰۵

هیئت تجاری،اقتصادی استان البرز به تاجیکستان سفر می کنند

هیئت تجاری،اقتصادی استان البرز به تاجیکستان سفر می کنند

کرج – خبرگزاری مهر: هیئت تجاری، اقتصادی استان البرز به دعوت وزیر رشد و اقتصادی و بازرگانی تاجیکستان به این کشور سفر می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، هئیت تجاری، اقتصادی استان البرز برای شرکت در همایش آشنایی با فرصت های سرمایه گذاری و کسب و کار به کشور تاجیکستان سفر می کنند که این سفر به دعوت وزیر رشد و اقتصادی و بازرگانی تاجیکستان بوده است.

حسین طوسی رئیس اتاق بازرگانی استان البرز در این سفر به عنوان رئیس هیئت تجاری، اقتصادی  استان است و این همایش از تاریخ 2 لغایت 6 اسفند ماه جاری به مدت سه روز در شهر دوشنبه برگزار می شود.

هدف از برگزاری این همایش آشنایی با فرصت های سرمایه گذاری و مقررات کسب و کار و نحوه فعالیت تجاری و صنعتی در جمهوری تاجیکستان است.

همچنین دیدارهای مشترک با مدیران شرکت ها و بازرگانان تاجیکی اسفندماه امسال در شهر دوشنبه تاجیکستان برگزار می شود.

کد مطلب 1532661

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