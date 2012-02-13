به گزارش خبرنگار مهر، براساس لایحه بودجه سال 91 کل کشور تقدیمی به مجلس، دولت می تواند طی احکامی دارایی های خود را برای تامین منابع یا بازپرداخت بدهی های خود واگذار کند.

مسئولیت انجام این کار بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی گذاشته شده است و سازمان خصوصی سازی مسئولیت مستقیمی را در این زمینه ندارد و حتی دستگاههای اجرایی در این زمینه راسا تصمیم گیری می کنند.

در حالی واگذاری سهام و اموال دولتی بدون در نظر گرفتن سقف مشخصی بر عهده وزیر اقتصاد گذاشته شده که در بسیاری از موارد عدم واریز منابع حاصل از واگذاری به صورت مستقیم به خزانه مورد تاکید است.

از سوی دیگر، تعطیلی نامحسوس سازمان خصوصی سازی از دیگر موارد قابل تامل است، زیرا این کار به معنای عبور از قوانین و مقررات مربوط به اصل 44 تلقی می شود.

همچنین به استثنای مبلغ 105 هزار میلیارد ریال از منابع مزبور (40 هزار میلیارد ریال موضوع برنامه فراگیر کمک به اشتغال و مسکن و 65 هزار میلیارد ریال حصه ( سهم) نقدی واگذاری شرکتهای دولتی) رقمی بابت واگذاری مزبور در سقف منابع و مصارف دولت لحاظ شده است، لذا از این حیث ارقام ماده واحده تصویر صحیحی از منابع و مصارف دولت را ارائه نمی کند.

فهرست واگذاری دولتی برای تامین منابع

- واگذاری 50000 میلیارد ریال سهام و اموال وزارت نفت و شرکت های تابعه بابت تسویه و تهاتر مطالبات و تعهدات مربوط به طرح های نفت و گاز ( جز "ذ" بند "1-1")

- واگذاری تا سقف 20000 میلیارد ریال سهام متعلق به دولت و شرکت های دولتی و سایر اموال و دارایی ها بابت تادیه مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی به دیون پیمانکاری و پاکسازی میادین مین به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (بند "4-5")

- پرداخت بدهی دولت به بانک ها از محل اموال، دارایی، سهام و سهم الشرکه یا شرکت های دولتی - بدون سقف مشخص (بند "7-3")

- تادیه مطالبات و تعهدات به اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیر دولتی و خصوصی از محل سهام، سهم الشرکه که قابل واگذاری متعلق به دولت و شرکت های دولتی و سایر اموال و دارایی ها - بدون سقف مشخص (بند 8-2"

- تادیه بدهی های شرکت های تابعه و وابسته به وزارت نیرو به پیمانکاران، مشاوران و سازندگان تجهیزات طرح های ملی و استانی و فروشندگان برق بخش خصوصی و سایر طلبکاران از محل سهام یا سهم الشرکه ، اموال دولت و شرکت های دولتی یا فروش واگذاری اموال و دارایی ها و طرح های نیمه تمام و خاتمه یافته بدون سقف مشخص (جز "الف 8-4"

- بازسازی ساختاری و بازپرداخت بخشی از بدهی های معوقه بانکی ناشی از واگذاری انجام شده و اجرای طرح های بازسازی و بهسازی خط ناوگان با استفاده از اموال و سهام شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران و شرکت های تابعه وابسته - بدون سقف مشخص (جزء "ب 8-4"

- اجازه به دولت و دستگاههای اجرایی برای پرداخت بدهی و تعهدات به سایر دستگاههای اجرایی، نهادهای عمومی و شهرداری ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی، غیر دولتی و خصوصی از محل مطالبات خود از آنها یا از محل واگذاری سهام، سهم الشرکه و اموال یا فروش آنها- بدون سقف مشخص (جزء "ج" بند "8")