توجه به نظام آموزشی موجب رشد و تعالی کشور می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سعید افشارنادری عصر یکشنبه در آیین افتتاح دبستان پسرانه "پیامبر اعظم(ص)" فیروزکوه افزود: در اهمیت آموزش و پرورش همین بس که اگر خواهان رشد و بالندگی نظام در آینده بید به آموزش و پرورش توجه ویژه شود.

وی گفت: در این زمینه طرح تحول بنیادین، چشم انداز بسیاری خوبی را برای نظام آموزشی ترسیم کرده و لذا باید با تلاش و جدیت در ساخت نیروی انسانی متعهد برای آینده این سرزمین اهتمام داشته باشیم.

این مسئول با اشاره به فعالیتهای چشمگیر انجام شده در مدارس در عرصه تعلیم و تربیت، مسائل پرورشی و حتی بالا بردن بینش سیاسی و اجتماعی دانش آموزان، اضافه کرد: البته کم و کاستیهایی نیز در این زمینه وجود دارد، اما مهم این است که مسائل، درخواستها و مطالبات به خوبی احصا می شود.

وی یادآور شد: قریب چهار هزار دانش آموز در مدارس سطح شهرستان مشغول به تحصیل هستند که علی رغم امکانات محدود مدالها، افتخارات و مدارج بسیار خوبی را در سطح منطقه و حتی استان کسب کرده اند.

افشارنادری افزود: احداث سالن اجتماعات چند منظوره، مجتمع فرهنگی معلمان و تجهیز مدارس به رایانه از جمله مطالبات مهم شهرستان در این عرصه است که خواستار اهتمام و توجه هر چه بیشتر مسئولان در راستای رشد و ترقی جامعه هدف مدارس هستیم.

مردم با حضور در پای صندوقهای رأی توطئه دشمنان را خنثی می کنند

وی با اشاره به حماسه مردم در یوم الله 22 بهمن بیان کرد: این حضور پر شور مشت محکمی بر دهان همه یاوه گویان و معاندان نظام بود و انشاءالله مردم بار دیگر در 12 اسفند با حضور در پای صندوقهای رأی و خنثی کردن توطئه ها و دسیسه های شوم دشمنان، تعهد و پایبندی خود را به آرمانهای مقدس امام راحل و انقلاب نشان خواهد داد.

نماینده عالی دولت در شهرستان فیروزکوه افزود: امروز به برکت انقلاب و خون پاک شهدا دستاوردهای مختلفی در عرصه های علمی، پژوهشی، صنعتی، کشاورزی، نظامی و ... حاصل شده است در حالی که در دوره رژیم منحوس پهلوی از کمترین امکانات در زمینه آموزشی برخوردار بودیم.

وی عنوان کرد: دستاوردهای بی شمار در زمینه تأمین زیرساختها و خدمات رسانی به مدارس جای جای میهن اسلامی قابل تصور نیست و همه اینها از ثمرات توجهات مسئولان نظام است.