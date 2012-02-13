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۲۴ بهمن ۱۳۹۰، ۹:۵۶

انتخابات فدراسیون فوتبال/

شاه‌حسینی برای عضویت در هیئت رئیسه فدراسیون ثبت نام کرد

شاه‌حسینی برای عضویت در هیئت رئیسه فدراسیون ثبت نام کرد

دبیرخانه مجمع عمومی فدراسیون فوتبال از ثبت نام رئیس پیشین کمیته انضباطی این فدراسیون برای عضویت در هیئت رئیسه این فدراسیون خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرحمن شاه حسینی رئیس پیشین کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال با حضور در دبیرخانه مجمع عمومی فدراسیون فوتبال برای کاندیداتوری عضویت در هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال ثبت نام کرد.

پریا شهریاری نماینده قانونی دبیرکل فدراسیون فوتبال در انتخابات در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر اظهار داشت: همه می‌توانند فرم ثبت نام در انتخابات را دریافت کنند ولی طبق اعلام آقای مهدی محمدنبی دبیرکل فدراسیون فوتبال، تنها نام کسانی بصورت رسمی اعلام می‌‎شود که فرد نامزد به همراه مدارک اختصاصی و عمومی به فدراسیون آمده و پس از ارائه مدارک و فرم ثبت نام، رسید دریافت کند.

انتخابات فدراسیون فوتبال روز 15 اسفندماه برگزار شده و علاوه بر رئیس، اعضای هیئت رئیسه و نواب رئیس‌های فدراسیون در صورت کسب آرای لازم از مجمع، انتخاب خواهند شد.

کد مطلب 1532664

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