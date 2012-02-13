برگزاری یادواره شهدا تجلیل از ارزشهای انقلاب است

به گزارش مهر، علی اصغر الهام نیا در دومین یادواره گرامیداشت سردار شهید همت و 34 شهید محله پیغمبری ها افزود: شهدا تمام هستی خود را برای پایداری نظام اسلامی نثار کردند و در ازای اهدای جان خود همنشینی با انبیاء و اولیای الهی را در آخرت برای خود تضمین کردند.

علی اصغر الهامی نیا افزود: به برکت خون مطهر شهدا جمهوری اسلامی ایران بر پیشانی تاریخ می درخشد.



وی افزود: با مجاهدت شهدای والامقام، جمهوری اسلامی به عنوان سرافرازترین و با معنویت ترین کشور در اطلس جغرافیایی شناخته شده است.



الهامی نیا گفت:اقداماتی که در طول عمر با برکت انقلاب صورت گرفته است قابل مقایسه با گذشته نیست.



وی افزود: دشمنان انقلاب با ترفندهای گوناگون سعی در تضعیف باورهای دینی و روحیه استکبارستیزی ملت ایران دارند اما مردم میهن اسلامی با بصیرت و هوشیاری نقشه های دشمن را نقش بر آب می کنند.



دومین یادواره گرامیداشت سردار شهید همت و 34 شهید محله پیغمبری ها به مناسبت پیروزی انقلاب اسلامی با عنوان میهمانی لاله ها به همت پایگاه مقاومت بسیج شهید همت، هیئت امنای امامزاده یحیی(ع)، حوزه فرهنگی شهرداری و بنیاد شهید ساوه در جوار امامزاده یحیی (ع) این شهر برگزار شد.



