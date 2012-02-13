رئیس جمهوری آتی آمریکا باید وابستگی کشور به نفت را کاهش دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، "مایکل لوی" در مصاحبه ای که از طریق پادکست بر روی وب سایت CFR قرار داده شده می گوید: فرد پیروز در انتخابات آتی ریاست جمهوری در آمریکا دستکم با سه چالش عمده در حوزه امنیت انرژی روبرو خواهد بود.

این کارشناس می گوید: برنده انتخابات ریاست جمهوری باید به تمرکز خود برای کاهش وابستگی آمریکا به نفت ادامه دهد تا اینکه اقتصاد را در برابر قطع واردات نفت و وقفه در بازار واکسینه کرده و آن را آسیب پذیری کمتری روبرو سازد و در عین حال هم اصلاحات اقتصادی را تقویت می کند.

لوی می گوید: رئیس جمهوری آمریکا در عین حال با یک چالش متفاوتی هم نسبت به رؤسای جمهوری سابق روبرو خواهد بود. روسای جمهوری قبلی باید درباره نحوه افزایش ذخایر انرژی آمریکا نگران می شدند. افرایش کنونی در تولید نفت و گاز در آمریکا این امکان را به رئیس جمهوری بعدی خواهد داد تا توسعه را به شیوه ای که بازپرداخت‌های اقتصادی را به حداقل برساند تسهیل نماید، اما در عین حال این مسئله برای نگرانی های زیست محیطی نیز صدق می کند و آنها باید مدنظر قرار بگیرند.

در ادامه این مطلب آمده است: رئیس جمهوری باید همچنین آماده مقابله با بحران های پیش بینی نشده انرژی باشد. وی ممکن است با یک توقف در تولید نفت در منطقه روبرو شود. وی ممکن است در رابطه با تنش بین ایران و آمریکا با چنین وضعیتی روبرو شوند.

وی در پایان به چالش دیگر رئیس جمهوری آتی اشاره می کند و می نویسد: مهمترین چالش رئیس جمهوری این است که وی "ابزارهای محدودی" برای مقابله با چنین رویدادهایی در اختیار خواهد داشت.