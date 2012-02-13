سیف الاسلام تا دوماه دیگر برای محاکمه به زندان طرابلس منتقل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی عبدالجلیل در گفتگو با رویترز اظهار داشت: سیف الاسلام پسر قذافی طی 2 ماه آتی به زندانی در طرابلس منتقل و سپس محاکمه خواهد شد.

وی افزود: مسئولان لیبی در حال تکمیل ساخت یک زندان در مرکز طرابلس هستند که احداث آن در دوره حکومت معمر قذافی آغاز شده بود و سیف الاسلام به این زندان منتقل خواهد شد.

عبدالجلیل در ادامه گفت: سیف الاسلام هم اکنون در حال بازجویی است و محاکمه وی به محض آماده شدن زندان آغاز خواهد شد. شایان ذکر است که سیف الاسلام چند ماه پیش در "اوباری" در جنوب لیبی به وسیله انقلابیون الزنتان دستگیر شد.

