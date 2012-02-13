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۲۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۰:۰۱

مصطفی عبدالجلیل:

سیف الاسلام تا دوماه دیگر برای محاکمه به زندان طرابلس منتقل می شود

سیف الاسلام تا دوماه دیگر برای محاکمه به زندان طرابلس منتقل می شود

رئیس شورای انتقالی لیبی اعلام کرد که پسر دیکتاتور سابق لیبی طی 2 ماه آتی به زندانی در طرابلس منتقل خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی عبدالجلیل در گفتگو با رویترز اظهار داشت: سیف الاسلام پسر قذافی طی 2 ماه آتی به زندانی در طرابلس منتقل و سپس محاکمه خواهد شد.

وی افزود: مسئولان لیبی در حال تکمیل ساخت یک زندان در مرکز طرابلس هستند که احداث آن در دوره حکومت معمر قذافی آغاز شده بود و سیف الاسلام به این زندان منتقل خواهد شد.

عبدالجلیل در ادامه گفت: سیف الاسلام هم اکنون در حال بازجویی است و محاکمه وی به محض آماده شدن زندان آغاز خواهد شد. شایان ذکر است که سیف الاسلام چند ماه پیش در "اوباری" در جنوب لیبی به وسیله انقلابیون الزنتان دستگیر شد.
 

کد مطلب 1532671

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