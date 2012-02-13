به گزارش خبرنگار مهر، "کلاه قرمزی و بچه ننه" که پیش از این قرار بود در سیامین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآید، به دلیل مشکلات آب و هوا و تعدد لوکیشنهای خارجی نتوانست به موقع فیلمبرداری را به پایان برساند و از حضور در جشنواره بازماند.
این فیلم سینمایی اکنون آخرین مراحل فیلمبرداری خود را در سوهانک پشت سر میگذارد و زمان پایان فیلمبرداری یک هفته دیگر پیشبینی شده است.
حمید جبلی، ایرج طهماسب، خسرو احمدی، مهدی باطبی،عیسی یوسفیپور، بهادر مالکی، بنفشه صمدی، پوپک مظفری، داود دلقندی، سورن مناچکیان، پویان طباطبایی، قاسم قباخلو و بهرام بهنویه از جمله بازیگران "کلاه قرمزی و بچه ننه" هستند.
عوامل این فیلم سینمایی عبارتند از کارگردان: ایرج طهماسب، نویسندگان: حمید جبلی، ایرج طهماسب، مدیر فیلمبرداری: ابراهیم غفوری، موسیقی متن و ترانهها: محمدرضا علیقلی، مدیر تولید: علی قائممقامی، تدوین: میثم مولایی، ساخت و طراحی عروسکها: مرضیه محبوب، عروسکگردانها: دنیا فنیزاده، مرضیه محبوب، امیر سلطان احمدی، بنفشه صمدی، محمد لقمانیان، صدای عروسکها: حمید جبلی، محمدرضا هدایتی، بنفشه صمدی، بهادر مالکی، محمد بهرانی، صدابردار صحنه: بابک اخوان، طراحی گریم: مهرداد میرکیانی، صداگذاری و میکس: حسین ابوالصدق، ترانهسرا: ایرج طهماسب، خواننده: حمید جبلی، محمدرضا هدایتی، عکس: علی نیکرفتار، طراح صحنه: میثم کزازی، طراح لباس: ژاله آنت، برنامهریز و دستیار اول کارگردان: رضا بختیاری نیک، منشی صحنه: نفیسه ذاکری، مدیر هنری: حبیب رضایی، مدیر صحنه: میثم کزازی.
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