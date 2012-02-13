صنعت کشور با مشکل تأمین نقدینگی مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا فاطمی‌امین یکشنبه شب درحاشیه مراسم افتتاحیه طرح توسعه مجموعه صنعتی یافته‌های سرامیکی پیشرفته، فناوران صانع شرق و مجموعه فرش زمرد مشهد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در ایام دهه فجر ۱۰۰ طرح بزرگ در کشور شامل واحدهای ایجادی و طرح توسعه مورد بهره ‌برداری قرار گرفت که با بهره‌ برداری از این ۱۰۰ طرح ۱۶ هزار اشتغال به صورت مستقیم در کشور ایجاد شده است.

وی با اشاره به طرح‌های توسعه و واحدهای ایجادی در کشور افزود: این ۱۰۰ طرح با سرمایه‌گذاری چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در کشور افتتاح شد که ۱۲ درصد این پروژه‌ها مربوط به استان خراسان رضوی است.

فاطمی‌امین به طرح توسعه صنایع یافته‌های سرامیک پیشرفته در شهرستان قوچان اشاره کرد و گفت: این مجموعه تولیدی به عنوان صنعت پیشران در استان خراسان رضوی تلقی می‌شود و منجر به سرعت حرکت صنعت در استان نیز خواهد شد.

وی با بیان اینکه برای بازسازی و حمایت از واحدهای تولیدی نیز اقدام به ارائه تسهیلات بانکی در دستور کار قرار دارد، ادامه داد:‌ به منظور برطرف سازی مشکلات نقدینگی واحد های تولیدی صنعتی این تسهیلات هرچه سریعتر و در اختیار واحد های تولیدی قرار می گیرد.

معاون توسعه، برنامه‌ریزی و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه باید به سمت اقتصاد پایه‌دار مبتنی بر دانش‌ حرکت کنیم، اظهار داشت: باید محور فعالیت‌ها و رویکردها را به سمت اقتصاد پایداری مبتنی بر دانش بگذاریم تا بتوانیم به یکی از محورهای تأمین فناوری برای کشورهای جهان تبدیل شویم.

فاطمی‌امین گفت: در حال حاضر ایران در زمینه تولید فولاد در رتبه هفدهم دنیا و در زمینه تولید سیمان در رتبه هفتم دنیا قرار دارد.

معاون توسعه، برنامه‌ریزی و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت در ارتباط با صنایع نساجی در کشور گفت: با توجه به اینکه صنایع نساجی از صنایع اولویت‌دار وزارتخانه است باید بیشتر به این صنایع توجه کنیم چرا که اشتغال بالایی را ایجاد می‌کند و در این راستا باید در زمینه ماشین‌سازی صنایع نساجی بیشتر فعالیت شود.

وی به مشکلات اصلی صنایع در کشور اشاره کرد و افزود: البته در مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها با سرمایه‌ در گردشی که در اختیار بنگاههای اقتصادی قرار دادیم نزدیک به یک هزار میلیارد تومان وام با سود ۳ درصد به صورت آسان وصول شد و حتی در راستای این مشکل ۱۰۰ میلیارد تومان کمک‌ بلاعوض کردیم.